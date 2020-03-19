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"الأقصر الأزهرية": رفع كفاءة وتطوير المعاهد بالمحافظة

الخميس، 19 مارس 2020 02:00 ص
"الأقصر الأزهرية": رفع كفاءة وتطوير المعاهد بالمحافظة المعاهد الأزهرية الجديدة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه خلال الفترة الأخيرة تم العمل على تقديم ثورة فى الإنشاءات، وذلك ما بين إنشاءات حديثة ورفع كفاءة وإعادة تطوير وترميمات وإحلال وتجديد وصيانة وتجهيز كامل للمعاهد وتزويدها بكل الوسائل الحديثة وبميزانيات ضخمة، لخدمة كل طلبة وطالبات المعاهد الأزهرية بصورة أكبر خلال فترة الدراسة وعودتها بعد التعليق لمدة 15 يومًا.

وأضاف رئيس منطقة الأقصر الأزهرية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الإنشاءات والتطوير والتجديد شملت مجمع معاهد الأقصر الإعدادي والثانوي، مرورًا بمعاهد نجع الطويل والعشى ومجمع أصفون الابتدائي والاعدادي والثانوي والقرنة والحبيل والمدامود، ومعهد الشيخ عبد المجيد حفنى خليفة، ومعهد الحلة والزنيقة ومحمد رجب والعضايمة وحاجر الأقالتة ومعهد العديسات بحري،  ومعهد القرايا ومعهد الحوزة ومعهد المحاميد ومعهد الشيخ الطيب ومعهد الزمامى ومعهد الزينية وغيرها من المعاهد الأزهرية المختلفة.

وقدم الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الشكر والتقدير لمدير الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك على دورهم الكبير فى دعم تلك الأعمال خلال الفترة الماضية.

كانت  منطقة الأقصر الأزهرية،  شهدت اجتماع فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة،  بمديرى المراحل التعليمية والأقسام لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد "فيروس كورونا" المستجد،  وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية الصحة،  وإشراف الموجهين على أعمال النظافة العامة وتوفير وسائل مكافحة العدوى من مياه أو صابون ومطهرات وتطهير وتنظيف الأسطح والأرضيات ونظافة الفصول وتوصيل وصيانة المرافق بجميع المعاهد وذلك قبل استئناف العملية التعليمية من جديد،  حيث كان قد أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر،  منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية،  لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف،  تماشيًا مع التوجهات التى صدرت عن وزارة الصحة المصرية،  ومنظمة الصحة العالمية؛ لمواجهة ظهور الفيروس.

 


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