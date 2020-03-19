اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار سعر الريال السعودى اليوم الخميس 19-3-2020 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 19 مارس 2020 01:46 م
استقرار سعر الريال السعودى اليوم الخميس 19-3-2020 أمام الجنيه المصرى الريال السعودى
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 19-3-2020، فى عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.18  جنيه للشراء .

  4.20جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.14  جنيه للشراء.

4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء

4.21  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء

4.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.16 جنيه للشراء

4.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741".


العملات

اسعار الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة