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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

الخميس، 19 مارس 2020 01:51 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 3.7% رابحاً 164.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4608.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 5.1% رابحاً 237.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4902.42 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% رابحاً 17.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4031.72 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.72%، رابحاً 28.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3974.30 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 325.8 مليون سهم بقيمة 93.1 مليون دينار كويتى عبر 16.6 ألف صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.34%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5.08%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.04%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.44%.
 
وجاء سهم "شركة السكب الكويتية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 30.18%، تليه شركة أصول للاستثمار بنسبة 14.91%، ثم شركة البنك الأهلى المتحد بنسبة 10.09%، فيما تصدر سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.64% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.61%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.42%.
 
وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، والتي تشمل التالى:
 
1- نقل الملكية: وقف عمليات نقل الملكية حتى إشعار آخر.
 
2- التنفيذ الجبرى: تأجيل مزادات البيع والتنفيذ الجبرى المقرر عقدها حتى إشعار لآخر.
 
3- الصفقات المتفق عليها: وقف الصفقات المتفق عليها حتى إشعار لآخر.
 
4- تداول الأوراق المالية غير المدرجة: وقف تداول الأوراق المالية غير المدرجة حتى إشعار آخر.
 
5- استمرار إغلاق أبواب مبنى بورصة الكويت أمام كافة المراجعين.
 

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