اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 01:37 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد وفيات كورونا بإسبانيا بأكثر من 200 فى يوم واحد

الخميس، 19 مارس 2020 01:24 م
ارتفاع عدد وفيات كورونا بإسبانيا بأكثر من 200 فى يوم واحد كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة. وبلغ عدد حالات الإصابة في إسبانيا أمس الأربعاء 13716 حالة.

وكان قد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، تخصيص 200 مليار يورو، 20% من الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى، للتخفيف من الأثر الاقتصادى والاجتماعى لأزمة فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

ووافق سانتشيز على حزمة جديدة من التدابير كـ"درع" لتأثير الأزمة من أجل إيقاف المنحنى الهبوطى للعمالة والإنتاج، وقال "إنها أكبر تعبئة للموارد الاقتصادية فى التاريخ الحديث لإسبانيا"، وذلك فى محاولة لمواجهة التحدى الاجتماعى والاقتصادى".

وتشمل التدابير الجديدة 600 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتى والسلطات المحلية، وتكفل خدمات الإمدادات والاتصالات ، وكذلك الحق فى السكن مع وقف دفع أقساط الرهن العقارى للأشخاص الذين يعانون من حالات خاصة.
 

 


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فيروس كورونا

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