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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى العراق إلى 13 حالة

الخميس، 19 مارس 2020 07:31 م
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى العراق إلى 13 حالة كورونا
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت سكاى نيوز في خبر عاجل لها ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 13 وعدد الإصابات 177.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات فى الرصافة، حالة واحدة فى كلا من مدينة الطب، النجف، البصرة، الديوانية، المثنى، واسط، حالتين فى كربلاء، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفاة اليوم.

ولفتت الصحة العراقية إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 177 حالة تم شفاء 49 منهم وتسجيل 12 حالة وفاة، مؤكدة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، من تداعيات خطيرة في تفشي فيروس كورونا بسبب خرق حظر التجوال من قبل اعداد كبيرة من "الزوار والمارة"، محملة الجهات المعنية المسؤولية كاملة.

وقالت الوزارة في بيان صحفى لها، لاطلاع الرأي العام في العراق على الاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحظر الصادر عن لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن "حظر التجول بدأ تنفيذه يوم الثلاثاء 17 مارس الجارى الساعة الحادية عشر مساءا في بغداد وبعض المحافظات"، مبينة أن عددا كبيرا من الزوار المشاة شوهدوا ، اليوم، في الطرقات العامة، كما نصبت العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرق العامة.


كورونا

العراق

وفيات كورونا فى العراق

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