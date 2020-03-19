ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الهند إلى 169 حالة

هند المغربي

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بالهند لتصل إلى إصابة 169 حالة، وفق ماذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق قال وزير فى الحكومة الهندية أمس الأربعاء، إن 276 هنديا إجمالا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فى الخارج حتى الآن.

وقال فى. موراليدهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية في رد مكتوب على سؤال في البرلمان، إنه ثبتت إصابة 255 منهم في إيران، بينما تأكدت إصابة آخرين في الإمارات وإيطاليا والكويت وسريلانكا ورواندا وهونج كونج.

وكانت الهند أغلقت معلمها السياحي الرئيسي تاج محل فيما صدرت تعليمات في مومباي المركز الاقتصادي البارز بالبلاد إلى الأشغال التي لا تقدم خدمات أساسية بإبقاء نصف قوتها العاملة بالمنازل وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا في جنوب آسيا.

كما أجازت مومباي ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي تبلغ 18 مليونا للمستشفيات وسلطات المطار بدمغ رسغ الأشخاص الذين فرض عليهم عزل أنفسهم بحبر لا يمحى يقرأ "حجر صحي بالمنزل" مشمول بتاريخ انتهاء الحجر.

وجاءت هذه الخطوات التي أعلن عنها في وقت متأخر من الاثنين بعد أيام قليلة من إغلاق المدينة للمدارس ودور السينما والمراكز التجارية وصالات الألعاب الرياضية كما تم حظر التجمعات الكبيرة.

وولاية مهاراشترا في غرب الهند التي تقع بها مومباي هي الأكثر تضررا من الفيروس حيث سجلت 39 حالة إصابة أو ما يعادل نحو ربع الحالات في البلاد وعددها 126.

وقال برافين بارديتشي رئيس الإدارة المحلية في مومباي لرويترز إن مريضا فى الولاية توفى بعد أن اصيب بالفيروس يوم الثلاثاء ليكون بذلك ثالث حالة وفاة فى الهند.

وبجانب تاج محل تم إغلاق عشرات المواقع الأثرية والمتاحف من بينها قرية أجانتا الأثرية ومغارات إلورا ومواقع دينية مثل معبد سيديفيناياك فى مومباى.

ووسعت الهند من قيود السفر أمس الاثنين لتحظر دخول المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبى ورابطة التجارة الحرة الأوروبية وتركيا والمملكة المتحدة.