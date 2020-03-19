ارتفاع أسهم شركة يابانية بعد إعلان نجاح عقار يساعد فى شفاء مرضى فيروس كورونا

وكالات

حققت أسهم شركة فوجى فيلم اليابانية، Fujifilm Holding Corp ، ارتفاعا بعد إعلان مسؤول صينى، أن عقار Avigan الخاص بمكافحة الأنفلونزا التابع للشركة يساعد في ما يبدو مرضى فيروس كورونا المستجد على التعافي.

ويتم تصنيع Avigan، والمعروف أيضًا باسم Favipiravir، من قبل شركة تابعة لـ Fujifilm، المشهورة بصناعة الكاميرات، والتي تمتلك أيضا شركة للرعاية الصحية، وتمت الموافقة على استخدام الدواء في اليابان في عام 2014.

وكان تشانج شين مين ، المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، قد قال في مؤتمر صحفى مؤخرا ، إن العقار الياباني كان فعالا دون آثار جانبية واضحة فى مساعدة مرضى الفيروس على التعافى.

وقال تشانغ إنه في تجربة سريرية في شنتشن الصينية شارك فيها 80 شخصا، أظهر المرضى الذين تناولوا العقار الياباني تحسنا أفضل واستغرقوا وقتًا أقل "لاختبار الآثار الجينية للفيروس مقارنةً بالمرضى الذين لم يعطوا الدواء".

وذكر أنه تمت التوصية بـ"Favipiravir لفرق العلاج الطبي"، مضيفا أنه "يجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ(كوفيد - 19) في أقرب وقت ممكن".

وقالت متحدثة باسم فوجي فيلم، إن الشركة ليس لديها تعليق على إعلان الحكومة الصينية، مضيفة إن "فوجي فيلم تصنع الدواء فقط عند تلقى أوامر من الحكومة اليابانية ولم تحدد سقفا مطلوبا لمبيعات للدواء".

وأقفلت أسهم "فوجي فيلم" أمس على ارتفاع بنسبة 14.7.

وفي عام 2016 ، منحت الحكومة اليابانية Favipiravir كمساعدة طارئة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في غينيا.

وأقرت الصين، أيضا استخدام أول لقاح لفيروس كورونا فى تجارب سريرية، وقالت صحيفة "الشعب"، التابعة للحزب الشيوعى فى الصين، إن البحث يقوده تشين واى، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية.

كما أعلنت شركة سانوفى الفرنسية نجاح عقار بلاكنيل فى علاج كورونا، وهو عقار مكوّن من جزيئات " هيدروكسي كلوروكين" ، ويستخدم لعلاج الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل، ولدى الشركة مخزون من العقار يكفى علاج 300 ألف مصاب.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصا، كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات 80894.