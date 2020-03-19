اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع أسهم شركة يابانية بعد إعلان نجاح عقار يساعد فى شفاء مرضى فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 03:21 ص
ارتفاع أسهم شركة يابانية بعد إعلان نجاح عقار يساعد فى شفاء مرضى فيروس كورونا تجارب طبية للوصول لعلاج يكافح فيروس كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت أسهم شركة فوجى فيلم اليابانية، Fujifilm Holding Corp ، ارتفاعا بعد إعلان مسؤول صينى، أن عقار Avigan الخاص بمكافحة الأنفلونزا التابع للشركة يساعد في ما يبدو مرضى فيروس كورونا المستجد على التعافي.
 
ويتم تصنيع Avigan، والمعروف أيضًا باسم Favipiravir، من قبل شركة تابعة لـ Fujifilm، المشهورة بصناعة الكاميرات، والتي تمتلك أيضا شركة للرعاية الصحية، وتمت الموافقة على استخدام الدواء في اليابان في عام 2014.
 
وكان تشانج شين مين ، المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية،  قد قال في مؤتمر صحفى مؤخرا ، إن العقار الياباني كان فعالا دون آثار جانبية واضحة فى مساعدة مرضى الفيروس على التعافى.
 
وقال تشانغ إنه في تجربة سريرية في شنتشن الصينية شارك فيها 80 شخصا، أظهر المرضى الذين تناولوا العقار الياباني تحسنا أفضل واستغرقوا وقتًا أقل "لاختبار الآثار الجينية للفيروس مقارنةً بالمرضى الذين لم يعطوا الدواء".
 
وذكر أنه تمت التوصية بـ"Favipiravir لفرق العلاج الطبي"، مضيفا أنه "يجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ(كوفيد - 19) في أقرب وقت ممكن".
 
وقالت متحدثة باسم فوجي فيلم، إن الشركة ليس لديها تعليق على إعلان الحكومة الصينية، مضيفة إن "فوجي فيلم تصنع الدواء فقط عند تلقى أوامر من الحكومة اليابانية ولم تحدد سقفا مطلوبا لمبيعات للدواء".
 
وأقفلت أسهم "فوجي فيلم" أمس على ارتفاع بنسبة 14.7.
 
وفي عام 2016 ، منحت الحكومة اليابانية Favipiravir كمساعدة طارئة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في غينيا.
 
وأقرت الصين، أيضا استخدام أول لقاح لفيروس كورونا فى تجارب سريرية، وقالت صحيفة "الشعب"، التابعة للحزب الشيوعى فى الصين، إن البحث يقوده تشين واى، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية.
 
كما أعلنت شركة سانوفى الفرنسية نجاح عقار بلاكنيل فى علاج كورونا، وهو عقار مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين"،  ويستخدم لعلاج الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل، ولدى الشركة مخزون من العقار يكفى علاج 300 ألف مصاب. 
 
وأعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصا، كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات 80894.

كورونا

فيروس كورونا

شركة فوجى فيلم

أسهم شركة فوجى

عقار

مرضى فيروس كورونا

الحكومة اليابانية

اليابان

بلاكنيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 محاولات للوصول إلى لقاح لكورونا.. علماء روس يطورون لقاح للفيروس من فسيفساء التبغ.. عقار بلاكنيل الفرنسى المضادّ للملاريا..واستراليون يجرون التجارب السريرية على علاجه.. وواشنطن تكشف جهودها للوصول لعلاج سريع

الخميس، 19 مارس 2020 01:56 ص

فيديو.. ما هو عقار بلاكنيل وهل يعالج فيروس كورونا؟

الخميس، 19 مارس 2020 12:42 ص

فرنسا تفرض قيودا مشددة على بيع وتداول عقارات الـ"باراسيتامول"

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:51 م

أمل القضاء على الفيروس.. العقار الصيني المكتشف لمواجهة "كورونا" × 10 معلومات

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:34 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة