ابقوا فى المنزل.. نجل ترامب يوجه نصيحة وتحذير للوقاية من كورونا

كتب هيثم سلامة

توجه دونالد ترامب الابن، بالشكر إلى العاملين في المجال الطبي، مشيرا إلى أنهم في خط المواجهة أمام فيروس كورونا القاتل، كما نوه الى ضرورة الاستجابة لتعليمات الوقاية من غسل اليدين والبقاء في المنزل، مضيفا الامر بأيدينا حيث يمكن أن نكون أول خط دفاع ضد ذلك الطاعون.

وقال دونالد ترامب الابن، عبر حسابه بموقع انستجرام:"للمرة الألف.. شكرا لجميع العاملين في المجال الطبي أول المستجيبين لدينا في ذلك الوقت العصيب.. نحن جميعًا في هذا معًا لكنهم في الخطوط الأمامية".

وأضاف: "شخص ما أخبرني يبلغ من العمر 20 عامًا بالبقاء في المنزل.. يمكننا أن نكون أفضل دفاع لنا ضد هذا الطاعون أو يمكن أن يكون أسوأ عدو لنا.. إنه حرفياً خيارنا، الصعب وغير مريح ..إنه خيارنا !".

وتابع قائلا : "يمكننا إنهاء هذا عاجلاً أو يمكننا إطالة بقاءه من خلال التهور.. قوموا بعزل الذات وتجنبوا الاتصال غير الضروري، وضرورة غسل يديكم اللعينة واستخدام الحس السليم".

وكان أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن هناك عقارا آخر تمت الموافقة عليه وهو هيدروكسي كلوروكوين مضيفا: علينا أن نفوز في هذه الحرب على فيروس كورونا، وقال الرئيس الأمريكى، إنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، مضيفا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".