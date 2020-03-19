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إيطاليا: استمرار الحظر لـ3 أبريل لوقف انتشار كورونا.. وفرنسا وإسبانيا تستعدان

الخميس، 19 مارس 2020 03:21 م
إيطاليا: استمرار الحظر لـ3 أبريل لوقف انتشار كورونا.. وفرنسا وإسبانيا تستعدان فيروس كورونا - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتي، اليوم الخميس، أن إجراءات العزل فى المنازل التى سادت لمدة أسبوع فى هذا البلد، الأكثر تضررا فى أوروبا من جائحة فيروس كورونا، ستستمر حتى 3 أبريل لوقف انتشار الفيروس.

 

وقال رئيس الحكومة الإيطالية فى مقابلة مع صحيفة "الكورييرى ديلا سيرا"، إن "الإجراءات التى اتخذناها من إغلاق معظم الشركات والمدارس ستستمر حتى 3 أبريل، لضمان وقف انتشار فيروس كورونا".

 

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، أن حالات الوفاة بسبب الفيروس وصلت إلى 3000 شخص، وهو قريب للغاية من الصين، ولذلك فإنه لابد من استمرار الإجراءات التقييدية مع الاستعداد للعمل وفقا لاحترام القواعد".

 

وأشارت إلى أنه فى الأسبوع الماضى، هناك 60 مليون إيطالى أصبحوا لا يستطيعون التنقل إلا لأسباب مهنية وعاجلة ، والمدارس مغلقة والاجتماعات ممنوعة".

 

من جانبه، قال جينفييف تشين، المدير العام لوكالة الصحة فى فرنسا، اليوم الخميس، إن "تمديد فترة الحبس فى فرنسا، بعد الـ15 يومًا المخطط لها مبدئيًا لوقف انتشار الفيروس، سيكون ضروريًا للغاية ، على الأرجح.

 

وفي إسبانيا، أعلنت الحكومة حالة تأهب لأزمة فيروس كورونا، السارية منذ يوم الأحد الماضى ومدتها 15 يومًا، في حالة التمديد، ستكون موافقة الكونجرس ضرورية، حسبما قال وزير الأشغال العامة ، خوسيه لويس أوبالوس.

 

ولا تزال إيطاليا تتبع العديد من التدابير الجديدة "الأكثر صرامة"، ومنها محاولة زيادة مركبات النقل العام خلال ساعات الذروة ووقفها فى أوقات أخرى، وتحديد عدد المواطنين الذين يسمح لهم بصعود أية وسيلة من وسائل النقل العام، فى محاولة لتفادى عدوى فيروس كورونا".

 

 


ايطاليا

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فيروس كورونا

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الصحة

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