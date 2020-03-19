إيران لن تحتفل باليوم الوطنى للتكنولوجيا النووية بسبب فيروس كورونا

قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، إن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقيم إيران احتفالا سنويا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن إنجازاتها النووية.
يذكر أن إيران أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 1284 بعد تسجيل 149 حالة جديدة، ووصف مسؤول بالإدارة الأمريكية، ما يحدث في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بأنه "تشيرنوبيل إيران"، في إشارة إلى كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا العام 1986، وما خلفه من آثارا طالت الآلاف.
وكشف المسؤول، الذى لم تفصح سى أن أن عن اسمه، عن استخدام وزارة الخارجية الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الإيرانيين على مشاركة المعلومات مع الإدارة الأمريكية، سواء عبر خط مشفر أو عبر استقصاء على الانترنت، واصفا إياها بوسائل تتجاوز النظام الإيراني وتتواصل مع شعب البلد.
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