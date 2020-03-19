إصابة عامل بطلق نارى خلال مشاجرة فى الخصوص

القليوبية نيفين طه

أطلق عاطل الرصاص على عامل فى مشاجرة نشبت بينهما، بعد أن صدمته دراجة نارية يقودها صديق المتهم فى أحد شوارع الخصوص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية عزبة البقوشي دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين، طرف أول، "أحمد ر م" عامل في جراج سيارات، مصاب برش خرطوش أعلي الركبة بالقدم اليمنى، وطرف ثان، "محمد م ا"، وشهرته "حبظلم " نجار مسلح، و"محمد ز م"، عاطل، وذلك حال استقلال الطرف الثاني دراجة نارية بدون لوحات معدنية والسير بناحية سكن المجني عليه "الطرف الأول" أثناء توجهه لعمله صدمه بالدراجة عن طريق الخطأ مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدي دون حدوث إصابات قام على إثرها الثاني من الطرف الثاني بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش وأطلق منه عيار ناري على المجني عليه "الطرف الأول " وفر هارباً. جري نقل المصاب لمستشفى القصر العيني لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وعلى جانب آخر، لقى مسن مصرعه على أيدى اثنان من أقارب للخلاف على الميراث بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم ضبط المتهمين والتحفظ على السلاح النارى المستخدم بالواقعة ونقل الجثة لمستشفي ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا لوفاه المدعو "ا.ن.غ" وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ع.ع"، و"ن.ش" أقارب المجني عليه، بسبب الخلاف علي ميراث ملكية منزل، فقام المتهم الأول بإطلاق النيران علية من سلاح ناري أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.