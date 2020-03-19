أوقاف المنيا : المساجد مفتوحة بشكل طبيعى وملتزمون بقرارات الوزارة

وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مديرية الصحة أعلنت تعاونها مع المديرية للقيام بتوفير المطهرات وأدوات التعقيم والتطهير للمساجد قبل وبعد الصلاة، مشيرا إلى أن المديرية لا تمانع للمساجد التى يكتظ بها المصلين بافتراش الأرصفه أمام المسجد.

ومن ناحية اخرى شهدت احياء مدينة المنيا وبعض مراكز المحافظة ،تطوع عدد من الشباب والاهالى وقيامهم برش وتطهير وتعقيم المساجد تمهيدا لاداء صلاة الجمعة ،حيث قاموا بشراء المطهرات على نفقتهم الشخصية ،واعلنوا انهم متبرعين بتوزيع ادوات تعقيم الايدى على المصلين قبل وبعد الصلاه .

كما قامت المخافظة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين ومن بينها تعقيم وتطهير كافة المصالح والمديريات وديوان المحافظة والمساجد والكنائس وحظر الشيشه من المقاهى وإغلاقها الساعة السابعة مساءا حتى السادسه صباحا ، وإلغاء الأسواق ومنع التجمعات.

ومن ناحيتها اعلنت مديرية الصحة تم توزيع المطهرات على المساجد كلا حسب مساحته لتطهيرها وتعقيمعا فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة والمحافظة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد وللحفاظ على صحة المصلين .

ياتى ذلك فى الوقت الذى اتخذت فيه وزارة الاوقاف برئاسة الدكتور مختار جمعه، عدد من القرارات الهامة لحماية المصلين والحفاظ على صحتهم، وجواز استخدام الرخصه الممنوحة للمسلمين فى مثل هذه الظروف ، وتوجهه لجميع المديريات باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للخفاظ على صحة المواطنين .