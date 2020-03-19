"أسيوط لتكرير البترول" تتخذ تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا

كتبت-مروة الغول

اتخذت شركة أسيوط لتكرير البترول إحدي شركات قطاع البترول مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم تشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية مديرى العموم غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات فيروس كورونا، لاتخاذ أجراءات مكافحة الفيروس.

وقررت غرفة الطوارئ حصر جميع العاملين وتحديد الحالات التى ينطبق عليها قرار الاجازة الاستثنائية بأجر كامل، ومنحهم الإجازة حتى ٣١ مارس الجارى، وتوزيع باقى العاملين للعمل بالتناوب، وإلغاء العمل بساعات بصمة اليد والاستعاضة عنها ببصمة الوجه واثبات الحضور والانصراف من خلال الدفاتر والسجلات بمعرفة الأمن ومراقبة الوقت، وتجهيز الكروت الممغنطة.

كما قامت بتطهير وتعقيم جميع المباني الإدارية و السكنية ومحيط المعمل ومداخل وخارج الشركة والمناطق الخدمية، وتطهير وتعقيم جميع مركبات الشركة من الداخل و الخارج ومنها سيارات ليموزين وأتوبيسات ومعدات ثقيلة.

وتطهير جميع المكاتب الادارية بالشركة والأثاثات وتهويتها جيدا، وتوزيع الكمامات و قفازات الأيدي علي جميع العاملين المتواجدين، وتوزيع عبوات كحول إيثيلي (١٠٠) ميلي علي جميع العاملين استخدام شخصي وعبوات ٢٥٠ ميلي في أماكن تقديم الخدمات من بوابات الدخول والمركز الطبي في توقيع الحضور والانصراف.

وطباعة منشورات توعية بطرق الوقاية من الفيروس و توزيعها علي العاملين، وطباعة ملصقات توعية و طرق الوقاية من الفيروس ونشرها في مداخل المباني ولوحات الإعلانات و جميع الكنترولات بالشركة و المباني الانتاجية.

وإنهاء ووقف جميع الدورات التدريبية بمركز الشركة والمراكز الخارجية، وتأجيل جميع البرامج في الفتره القادمة، ووقف تقديم الوجبات بصالة المطعم بالشركة وقصرها علي الوجبات الجاهزة المغلفة في عبوات صحية، بالإضافة إلى الكشف اليومي علي جميع العاملين بالمطعم والبوفيهات والمتابعة المستمرة في أعمال النظافة و التطهير، وشراء باقي المعدات والمهمات والأدوات اللازمة للاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية يوميا.