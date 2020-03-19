أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها آخر تطور خريطة الإصابة بفيروس كورونا في العالم، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تضامن مصر مع المانيا في أزمة كورونا، كما بحث سد النهضة وليبيا، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازة عقار هيدروكسي كلوروكوين لمواجهة كورونا، وتجديد عقد وليد سليمان مع الأهلى.

السيسي يؤكد لميركل تضامن مصر مع المانيا في أزمة كورونا ويبحث سد النهضة وليبيا



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل". وقال السفير بسام راضى، المتحدث اارسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معرباً عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.





ترامب: إجازة عقار هيدروكسي كلوروكوين لمواجهة كورونا فى المرحلة الحالية



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى أن هناك عقارا آخر تمت الموافقة عليه وهو هيدروكسي كلوروكوين مضيفا: علينا أن نفوز في هذه الحرب على فيروس كورونا.





الاتصالات: منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين



قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.





نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية



أصدرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء قرارات اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات فى عدة قضايا، وأبرزهم: حسن نافعة، وشادى الغزالى حرب، وعبد العزيز الحسيني، وحازم يوسف عبد العظيم.





الحكومة: إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.. غلق المطاعم والمقاهي والكازينوهات والنوادي الليلية والمولات من 7مساء لـ6صباحا حتى نهاية مارس.. مدبولى يشكر الجهات المعنية بالتعامل مع أزمتى الطقس وكورونا



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.





وزارة المالية تعلن بدء صرف رواتب العاملين بالدولة يوم 24 مارس الجارى



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّه سيتم صرف مرتبات مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، لتكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من 24 مارس الحالي، لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإدارى للدولة، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.





ترامب: إجازة استخدام دواء للملاريا لعلاج فيروس كورونا



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى عن إجازة استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا، وأضاف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، قائلا: "آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

أبرز 9 قرارات للحكومة.. فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.. وشركة متخصصة تحصل على حق الامتياز الإعلانى داخل وخارج محطات مترو الأنفاق لمدة 10 سنوات



وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.





الأوقاف: لا حرج على الإطلاق على من أخذ الرخصة فى عدم حضور صلاة الجمعة



أكد وزارة الأوقاف أنه لا حرج على الإطلاق فى ظل الظروف الراهنة على من أخذ بالرخصة فصلى الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا فى بيته، وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل، ولا سيما المرضى وكبار السن.





غلق جميع دورات المياه والكولديرات فى المساجد بقرار من الأوقاف



قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.





بتوجيهات من السيسى.. انتهاء إصلاح سيارة شريف خيرى و4 آخرين تعطلت سياراتهم أثناء مساعدة الموطنين بالطقس السىء.. ورئيس الهيئة العربية للتصنيع: لو لدينا "موديل عرباتهم" لأعطيناهم أخرى جديدة.. صور



استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدا من الشباب الذى تعطلت سياراتهم بعد مساعدتهم المواطنين العالقين فى الطقس السيء الذى مر على مصر خلال الفترة الماضية، وضم الوفد المواطن شريف خيرى وعدد من الشباب الذين قاموا بمساعدة المواطنين وتعطلت سياراتهم.





اشتباكات بين الشرطة ومواطنين ببريطانيا.. والمتاجر تدعو الجيش للمساعدة



نشبت أعمال شغب وفوضى على مدار الساعات الماضية فى العاصمة البريطانية لندن، بسبب حالة الفزع التى انتابت المواطنين إثر تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى المملكة المتحدة، حيث سارع المواطنين على التزاحم أمام أبواب السوبر ماركت الكبرى فى المدينة لتخزين السلع الغذائية الأساسية.





كورونا يواصل حصد الأرواح.. ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 9 آلاف.. وأكثر من 209 آلاف إصابة في 150 دولة.. والولايات المتحدة تسجل 9 آلاف إصابة خلال 24 ساعة.. والصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة



يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح بشكل كبير على مستوى العالم، ما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا، وأعلنت تقارير إعلامية فرنسية ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا، إلى 9 آلاف حالة عالمياً، ومن بين الإجمالى، سجلت إسبانيا 767 وفاة.





مطار القاهرة يودع آخر رحلة دولية.. تنفيذ قرار التعليق تجنبا لانتقال كورونا عبر المسافرين.. واستمرار الرحلات الداخلية ونقل البضائع.. وحملة تعقيم موسعة للمطارات خلال فترة التعليق



ودع مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الخميس، آخر رحلة طيران دولية متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، على متنها نحو 135 سائحا مكسيكي الجنسية، وتعود الرحلة دون ركاب، تنفيذاً لقرار الحكومة المصرية بتعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن عدة إجراءات مشددة اتخذتها الدولة المصرية لتجنب انتقال الفيروس الوبائي الي أراضيها عبر المتنقلين في المطارات، ولا يشمل القرار الرحلات الداخلية بين المدن المصرية ورحلات نقل البضائع من وإلي مصر، حيث إنها ستستمر طوال فترة التوقف، فيما تقوم وزارة الطيران المدني بتطهير المطارات المصرية كافة خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني .





البورصة خضراء بختام تعاملات الأسبوع.. المؤشر الرئيسى يحقق أعلى صعود فى 2020.. رأس المال يتجاوز 500 مليار جنيه.. محلل: شراء بنكا الأهلى ومصر أسهم بـ3 مليارات جنيه وراء الصعود.. وطلعت مصطفى و"CIB" أبرز الصاعدين



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع، بارتفاع كبير للمؤشر الرئيسى بنسبة 5.13% محققاً أعلى صعود خلال عام 2020، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 504.743 مليار جنيه، وربط محللون صعود البورصة بإعلان بنكا الأهلى ومصر ضخ 3 مليارات جنيه لشراء أسهم بسوق المال المصرى.





مصابة بكورونا تروى تجربتها في مصر: لا تسمعوا الشائعات أنا في يد أمينة



كشفت ميريت جابريل، إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن تجربتها مع الإجراءات الطبية والحجر الصحى داخل المستشفيات المصرية، والتى أشادت فيها بالإجراءات المتبعة وطرق الحذر والوقاية فى التعامل مع المرضى الذين تثبت التحاليل إيجابية إصابتهم، مشيدة بكافة الإجراءات بجميع المراحل التى مرت بها ابتداءً من مرحلة الشك فى الإصابة، وحتى التأكد والدخول فى الحجر الصحى.





هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب



أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد موجود فى الفضلات البشرية مثل فيروسات كورونا الأخرى، ولكن ينتشر بالأساس من خلال مخالطة أحد المصابين بالفيروس عن قرب، أو عبر القطيرات المتطايرة منه عن السعال أو العطس.





الصحة العالمية تحذر من استخدام 8 أدوية عند الاشتباه بكورونا



حذر وزير الصحة الفرنسى من أدوية مضادات الالتهاب التى تحتوى على المادة الفعالة الإيبوبروفين فى حال الاشتباه بكورونا، وكذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين للإصابة بفيروس كورونا.





نيابة قنا تأمر باستخراج جثة كلب لتشريحها بسبب اتهام سيدة لجيرانها بقتله



قررت نيابة مركز قنا، اليوم الخميس، استخراج جثة كلب وتشريحها، لبيان سبب الوفاة، بعد أن اتهمت سيدة جيرانها بقتل الكلب لخلافات الجبرة.





الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى



أكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة نسبيا على أغلب محافظات الجمهورية، مع استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذى بدأ من الثلاثاء الماضى.





الأهلى يعلن تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين



أعلن النادى الأهلى تجديد تعاقد لاعبه وليد سليمان خلال الجلسة المنعقدة حاليا بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح.