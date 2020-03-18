8 مقترحات من اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية لاستكمال العام الدراسى

الإسكندرية أسماء على بدر

تقدم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بعدد من المقترحات لاستكمال العام الدراسى وعدم تأثره بالإجازات الاحترازية والظروف التى تمر بها البلاد.

1 - وطالب اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بإلغاء الميدتيرم وضم درجاته إلى درجات امتحان آخر العام أو تعويضه عن طريق تقديم مشروعات وتسليمات عن طريق وسائل التواصل المختلفة مع مراعاة الاختلاف بين القطاع النظرى والعلمي.

2- يتم تطبيق نظام واحد يُفعل على كل كليات الجامعة وهو أن يقوم كل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرح جميع المحاضرات بشكل صوتى أو مرئى وعدم الاكتفاء برفع المحاضرات كتابيًا فقط.

3-أن تترك فقرة أسئلة وأجوبة من خلال وسائل التواصل المختلفة فيما بين الطالب والأستاذ وأن يتم الرد من قِبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (وسيسبب ضغط عليهم ولكن تلك المحنة التى يمر بها الوطن يجب التضحية كما يجب).

4- انتداب أوائل الدفعات لمساعدة زملائهم الطلاب حتى نتلاشى أى عجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

5_مراعاة الطلاب الغير قادرين وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يوفر لهم أماكن خاصة بهم وأن يتم تجهيزها.

6 - فيما يخص امتحان الفصل الدراسى الثانى فى حالة عدم استئناف الدراسة فى الموعد المحدد لها يمكن إتمام الامتحانات بطريقتين إما أن تكون كافة الامتحانات mcq عن طريق مواقع الكلية بفترة لا تقل عن 5 أسابيع ولا تزيد عن 7 أسابيع حتى تستوعب المواقع أعداد الطلاب.

7- إتمام الامتحانات بنفس الفقرة السابقة وأن يتم استغلال كافة الأماكن بالجامعة وأن يترك مسافة متر بين كل الطلاب مع التشديد على حضور الامتحان بالكمامات وأن يتم التطهير من قِبل الجامعة فى كافة الأماكن المخصصة وذلك مع إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

8- فيما يخص الكتب أن ترسل إلى الطلاب pdf وبالتبعية لا يُبلغ الطلاب بالنزول من منازلهم لشراء الكتب.