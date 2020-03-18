اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

8 مقترحات من اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية لاستكمال العام الدراسى

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:50 م
8 مقترحات من اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية لاستكمال العام الدراسى جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بعدد من المقترحات لاستكمال العام الدراسى وعدم تأثره بالإجازات الاحترازية والظروف التى تمر بها البلاد.

1 - وطالب اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بإلغاء الميدتيرم وضم درجاته إلى درجات امتحان آخر العام أو تعويضه عن طريق تقديم مشروعات وتسليمات عن طريق وسائل التواصل المختلفة مع مراعاة الاختلاف بين القطاع النظرى والعلمي.

2- يتم تطبيق نظام واحد يُفعل على كل كليات الجامعة وهو أن يقوم كل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرح جميع المحاضرات بشكل صوتى أو مرئى وعدم الاكتفاء برفع المحاضرات كتابيًا فقط.

3-أن تترك فقرة أسئلة وأجوبة من خلال وسائل التواصل المختلفة فيما بين الطالب والأستاذ وأن يتم الرد من قِبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (وسيسبب ضغط عليهم ولكن تلك المحنة التى يمر بها الوطن يجب التضحية كما يجب).

4- انتداب أوائل الدفعات لمساعدة زملائهم الطلاب حتى نتلاشى أى عجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

5_مراعاة الطلاب الغير قادرين وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يوفر لهم أماكن خاصة بهم وأن يتم تجهيزها.

6 - فيما يخص امتحان الفصل الدراسى الثانى فى حالة عدم استئناف الدراسة فى الموعد المحدد لها يمكن إتمام الامتحانات بطريقتين إما أن تكون كافة الامتحانات mcq عن طريق مواقع الكلية بفترة لا تقل عن 5 أسابيع ولا تزيد عن 7 أسابيع حتى تستوعب المواقع أعداد الطلاب.

7- إتمام الامتحانات بنفس الفقرة السابقة وأن يتم استغلال كافة الأماكن بالجامعة وأن يترك مسافة متر بين كل الطلاب مع التشديد على حضور الامتحان بالكمامات وأن يتم التطهير من قِبل الجامعة فى كافة الأماكن المخصصة وذلك مع إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

8- فيما يخص الكتب أن ترسل إلى الطلاب pdf وبالتبعية لا يُبلغ الطلاب بالنزول من منازلهم لشراء الكتب.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة