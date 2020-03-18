70 بنك أسئلة للمقررات الدراسية بـ"آداب جامعة القناة" استعدادا للامتحان الإلكترونى.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، أعمال التطهير والتعقيم لمنشآت ومباني الكلية، ومدرجاتها وقاعات التدريس والمكاتب الإدارية، في إطار خطة الدولة لمكافحة والوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة تعقيم وتطهير جميع المنشآت والمكاتب الإدارية والمدرجات وقاعات الدرس بجميع الكليات.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة في ظل تعليق الدراسة بالجامعات لمدة أسبوعين تتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب، والعاملين.

وقال الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب، إن عملية التنظيف لكل أماكن الكلية تتم بشكل يومي، ونقوم بالتطهير والتعقيم دوريًا مرتين بالأسبوع طوال فترة تعليق الدراسة.

وتابع أن التعقيم يتم بقاعات التدريس البالغ عددها 9 قاعات بالمبنى التعليمي أ، و 9 بالمبنى التعليمي ب، بالإضافة لمدرجين سعة 650 طالبا وطالبة بكل مبنى، كما يتم تطهير المكاتب الإدارية وجميع الأسطح التي تتعرض للمس.

وتابع الدكتور عادل السعدني، أن معظم المقررات الدراسية تم إعدادها باستخدام الشاشات التفاعلية، ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى Google Drive ، وأوضح أن بعض الأقسام بالكلية قد أنشأت قنوات تعليمية لها على يوتيوب مثل قسم التاريخ بما يحقق التواصل والتفاعل بين الطلاب ومدرسي وأساتذة المقررات الدراسية.

وأشار عميد كلية الآداب، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 70 بنك أسئلة لعدد 260 مقررا دراسيا بـ11 قسم "18 قسم و شعبة"؛ مشيرًا إلى احتمالية إجراء الاختبارات الإلكترونية بالكامل لطلاب وطالبات البرامج الدراسية المميزة بالترجمة الفورية بالإنجليزية، والفرنسية، وGIS نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والبالغ عددهم 472 طالب وطالبة، مضيفًا إنه يتم الإعداد أيضًا للاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى بالكامل بجميع الأقسام والشعب الدراسية، سواء من المنازل أو بمعامل الحاسب الآلي بالكلية وفق مقتضيات الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال أزمة كورونا المستجد في الفترة الحالية والقادمة.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن أعمال التطهير والتعقيم الشاملة علي مستوي المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية والكليات وإدارات الجامعة وإتباع كافة الإرشادات الوقائية الموصي بها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها رئيس الجامعة لمتابعة سير العمل داخل العديد من منشآت الجامعة منها العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان بالإضافة إلى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية العلوم.

وحرصت رئيس الجامعة أثناء زيارتها للعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي على الاستماع إلى المواطنين المترددين على العيادات والرد على استفساراتهم وطمأنتهم على حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مؤكدة أن سلامتهم هى الهدف الأسمى الذى تعمل عليه المنظومة كله.

رافق رئيس جامعة قناة السويس، أثناء زيارتها للمستشفيات الجامعية الدكتور عادل حسن، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور نادر النمر، نائب المدير العام للمستشفيات الجامعية والدكتورة مروة العرابى، مدير المستشفى الجامعي، بينما استقبلها بكلية العلوم الدكتور محمد سعد زغلول، عميد الكلية.



جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة لمتابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وكليات الجامعة



جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة لمتابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وكليات الجامعة



جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة لمتابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وكليات الجامعة



جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة لمتابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وكليات الجامعة



جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة لمتابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وكليات الجامعة



كلية آداب جامعة القناة تستكمل تطهير وتعقيم منشآتها



كلية آداب جامعة القناة تستكمل تطهير وتعقيم منشآتها