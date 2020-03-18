4 سيناريوهات لـ"كورونا" فى إيران.. أسوأها يتوقع إصابة 60 مليون × عام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تواجه إيران خطر وباء كورونا بعد أن بلغت وفياتها 988 شخصا وإصابة 16 ألفا و169 وتعافي 5 آلاف و389، وذلك منذ 20 فبراير الماضى وحتى هذه اللحظة، وفى تقرير لصحيفة اعتماد اونلاين الإيرانية الاصلاحية، رسمت الصحيفة 4 سنياريوهات لأزمة تفشي الفيروس القاتل ومحاولات احتوائه.

جاء السيناريو الأول وهو الأسوأ، ورأت الصحيفة الإصلاحية أنه فى حال عدم تدخل السلطات لفرض العزل ولو بنسبة 10%، سترتفع حالات الإصابات لـ60 مليون شخص فى الفترة من الأن وحتى مارس 2021، وتوقع السيناريو أن يبلغ عدد الإصابات المؤكدة لـ 2 مليون و 400 ألف، بمعدل إصابة 160 ألف يوميا فى كل إيران حتى منتصف شهر مايو المقبل.





السيناريو الثانى ، فى حال تدخلت السلطات وفرضت عزل بنسبة 25% على عموم البلاد، محتمل أن يتم السيطرة على الموجة الأولى لتفشي الفيروس حتى نهاية شهر مايو المقبل، وقد تنخفض حالات الاصابات المؤكدة لـ مليون و 160 ألف شخص، بمعدل اصابة 91ألف و 300 شخص يوميا.

السيناريو الثالث، يتحدث عن احتمالية السيطرة على الموجة الأولى لتفشي الفيروس خلال شهري مارس وأبريل المقبل فى كل إيران، حال تدخل السلطات وفرضت عزلا بنسبة 32%، وهنا سيصبح عدد الإصابات المؤكدة 951 ألف شخص وتصل معدلات الاصابة اليومية حتى نهاية مايو لـ 29 ألف و 100 شخص.

أما السيناريو الرابع هو فرض عزل فى عموم البلاد بنسبة 40% خلال منتصف مارس الجارى سنخفض معدلات الاصابات، وسيتم السيطرة على الموجة الأولى لتفشي الوباء وستنخفض معدلاتها بداية من أبريل، وفى هذا السيناريو توقعت الصحيفة بلوغ نسبة الإصابات المؤكدة لـ 811 ألف بمعدل إصابات يومية حتى مايو تصل لـ 9 ألاف و 150 شخصا.