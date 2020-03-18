كتب سمير حسنى

أعلن جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وصول طائرة صينية إلى باريس تحمل معدات طبية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب العربية، وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ منذ ظهر أمس الثلاثاء، فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة، وقال "فيران"، حسمبا ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.

وأضاف وزير الصحة الفرنسى، أيضا أنه وقع على نموذج طلب "نافذ على الفور" لشراء أكثر من 1000 جهاز تنفس إضافى لتحويل الأسرة إلى أسرة إنعاش.

وكان زير الداخلية الفرنسى "كريستوف كاستنر"، قد أعلن أن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطى لتطبيق إجراءات الإغلاق التى أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشى فيروس كورونا وأن مخالفى الإجراءات سيواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.

وكان وزير الصحة الفرنسى، قد أعلن يوم الأحد الماضى، إن عدد حالات الوفاة فى فرنسا بسبب فيروس كورونا ارتفع من 91 يوم السبت إلى 120 حالة.

وأبلغ الوزير أوليفييه فيران، قناة تلفزيون فرنسا 24 ، بأن عدد حالات الإصابة ارتفع من 4449 يوم السبت الماضى إلى 5400 اليوم.