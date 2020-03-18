وزير الصحة: قرجيزستان تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد

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أعلن وزير الصحة فى قرجيزستان، عثمان بيك تشلونبايف، اليوم الأربعاء، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير: "تم تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن المواطنين زاروا المملكة العربية السعودية مؤخرا، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأعلنت قرغيزستان الثلاثاء، إغلاق حدودها خشية من انتشار فيروس كورونا، في إجراء اتخذته العديد من الدول لمكافحة هذا الوباء.

وقالت ألتيناي عمر بيكوفا، نائبة رئيس وزراء قرغيزستان، إن بلادها ستمنع دخول جميع الأجانب.