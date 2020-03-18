اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 09:35 ص
خالد صلاح
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وزير الصحة: قرجيزستان تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:58 ص
وزير الصحة: قرجيزستان تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد كورونا
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة فى قرجيزستان، عثمان بيك تشلونبايف، اليوم الأربعاء، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير: "تم تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن المواطنين زاروا المملكة العربية السعودية مؤخرا، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأعلنت قرغيزستان الثلاثاء، إغلاق حدودها خشية من انتشار فيروس كورونا، في إجراء اتخذته العديد من الدول لمكافحة هذا الوباء.
وقالت ألتيناي عمر بيكوفا، نائبة رئيس وزراء قرغيزستان، إن بلادها ستمنع دخول جميع الأجانب.


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