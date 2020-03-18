وزير الداخلية الليبى يعلن حظر التجول من 6 مساء وحتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

كتب: أحمد جمعة

أعلن وزير الداخلية الليبي في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، الأربعاء، حظر التجول في الأراضى الليبية من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

بدورها قررت القيادة العامة للجيش الليبى فى بيان لها، الأربعاء، إغلاق كافة الحدود المشتركة التي تسيطر عليها لمجابهة فيروس كورونا.

فيما حذرت غرفة عمليات المناطق العسكرية الجنوبية في ليبيا، كل مخالف لقرار إغلاق الحدود مع تلك الدول بأشد العقوبات الصارمة والرادعة، داعية الجميع إلى التقيد بهذا القرار الذى يشمل نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية علي النحو التالي منطقة مرزق العسكرية ومنطقة أوباري غات العسكرية ومنطقة الكفرة العسكرية.

كان المكتب الإعلامى للمتحدث العسكرى الليبى، اللواء أحمد المسمارى وفريقه المعاون، قد دخلوا فى حجر صحى لمدة أسبوعين، بعد العودة من رحلة عمل خارجية، مشيرا إلى عدم وجود أى أعراض لإصابة اللواء المسمارى أو أيا من الفريق المعاون له.

وأكد مكتب اللواء أحمد المسمارى في بيان صحفى، أن ذلك يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة، موضحا أنه خلال الأسبوعين سيتابع كل المستجدات وإطلاع وسائل الإعلام على تطورات الأوضاع الراهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو بيان مصور.

وأشار اللواء المسمارى، إلى أن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات، مشددا أنه لا يريد أن يكون مشاركا في تفشى الوباء.