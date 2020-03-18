اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:39 م
خالد صلاح
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وزارة السياحة العمانية تدعو الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:35 م
وزارة السياحة العمانية تدعو الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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دعت وزارة السياحة العمانية، شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية لتقديم النصح والإرشاد إلى الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن هذه الدعوة تأتى فى إطار عدم اتضاح الفترة التى قد تستمر معها الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم حول التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، معربة عن أملها فى أن تتكرر زيارتهم إلى السلطنة بعد انحسار الفيروس.
 
قررت وزارة النقل فى سلطنة عمان، إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها الحافلات والعبّارات ومركبات الأجرة (مايكروباص) ويستثنى من ذلك الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
 
وكان أعلن التلفزيون الرسمى فى سلطنة عمان أمس، الثلاثاء، إغلق المساجد وجميع المحلات فى المجمعات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات وتوقف الأسواق التقليدية.
 
وأعلنت سلطنة عمان، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى، وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) وقف دخول غير العمانيين إلى أراضى السلطنة من جميع المنافذ باستثناء مواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".
 

عمان

وزاره السياحه العمانيه

كورونا

فيروس كورونا

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