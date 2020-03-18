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هنا بلقاس.. أهالى المدينة ينفذون حجرا صحيا ذاتيا للحماية من كورونا (صور)

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:37 ص
هنا بلقاس.. أهالى المدينة ينفذون حجرا صحيا ذاتيا للحماية من كورونا (صور) شوارع بلقاس
الدقهلية – شريف الديب

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فى خطوة تكشف التزام أهالى مدينة بلقاس بتعليمات وزارة الصحة بضرورة البقاء فى منازلهم خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت شوارع المدينة خلوا تاما من المواطنين الذين فضلوا البقاء فى منازلهم لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية، حملة مكبرة بمدينة بلقاس، بالاشتراك بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة، لتطهير المنشآت الحيوية بالمدينة، وذلك عقب إعلان وفاة الحالة الثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فريق التقصى الوبائى للطب البيطرى للاكتشاف المبكر عن حالات الاشتباه وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، واتخاذ الاجراءات الصحية الفورية، وتطبيق قواعد الأمان الحيوى من خلال تطهير المنشآت الحكومية ذات الكثافة العددية العالية باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك بالإضافة إلى المستشفيات والمساجد عقب كل صلاة والمواقف العمومية وأماكن التجمهر فى مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تطهير خمسة مساجد ببلقاس، ومستشفى بلقاس العام و قسم شرطة بلقاس.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ حملات بالتزامن على الصيدليات لتسديد الرقابة لعدم المغالاة فى بيع المنظفات للمواطنين، بعد ارتفاع أسعارها فى العديد من المراكز، كما شدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بمعايير التطهير، وأصدر توجيهات بحذر التجمعات والأسواق الاسبوعية تمام .

وعن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتخفيض العمالة فى المصالح الحكومية أنه يتم تطبيقه بعد دراسة أوضاع كل مصلحة على حدة، ومن المقرر عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع مع جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ظهر اليوم، وتقيم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وبالمناسبة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاستماع إلى تقرير مديرية الصحة عن الحالات المشتبه فيه.

يذكر بأن أعلنت وزارة الصحة، وفاة ثانى ضحية لفيروس كورونا بمحافظة الدقهلية، وهو رجل يبلغ من العمر 50 سنة، وتم اكتشاف إصابته منذ يومين، وتوفى أثناء تواجده فى العزل الصحى بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية أن المتوفى بفيروس كورونا كان مقيم بمدينة بلقاس، وانتقل آلية الفيروس، حال مخالطته لأحد أقاربه القادمين من أوروبا وتبين أنه يحمل الفيروس .

 

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