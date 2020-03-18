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نقيب الصحفيين: صرف بدل التكنولوجيا لشهر مارس يبدأ غدا الخميس

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:33 م
نقيب الصحفيين: صرف بدل التكنولوجيا لشهر مارس يبدأ غدا الخميس ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد حول اليوم مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية عن شهر مارس الحالى لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من يوم غد الخميس 19 مارس.

كذلك فقد وصلت أمس المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم تحويلها بدءً من يوم الأحد 22 مارس لكل المؤسسات الصحفية، بحيث يبدأ صرف البدل بها بدءً من اليوم التالي الاثنين 23.

وفى سياق آخر كان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا المؤسسات الصحفية كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات التى هى الأهم على الاطلاق فى هذه الفترة الحساسة.

وأوصى المجلس بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إلكترونيا"؛ بما يساهم فى تقليل الكثافة فى صالات التحرير وبما يسمح للزميلات فى نفس الوقت برعاية أبنائهن، لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات فى رعاية الأبناء .

 

وأكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلباً مهما حتى تعبر مصر هذه الفترة الصعبة.

 

وقرر المجلس - أيضا - تأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا لها /الجمعة/ القادم لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، ليتحدد موعدها 3 ابريل المقبل.

 

ووافق المجلس على ترشيح جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ليكون ممثلا للنقابة فى اتحاد الصحفيين الأفارقة، كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين مد فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى إلى نهاية الأسبوع الجاري.

 

ووافق المجلس - أيضا - على فتح الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج بضعف القيمة لكل فرد، وذلك لمدة أسبوع بدءاً من الثلاثاء 17 مارس حتى 24 مارس الجاري، نظرا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك على ان يكون هذا هو الاستثناء الأخير.


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