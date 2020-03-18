نقابة البيطريين تقرر تأجيل انتخابات التجديد النصفى لتجنب التجمعات وعدوى كورونا

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء البيطريين، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتى كان من المقرر لها، الجمعة 27 مارس 2020، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أصدرته اليوم، الأربعاء، أن ذلك يأتى ذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

كان من المقرر أن يتم إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، لانتخاب النقيب العام، ونقباء المحافظات، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف أعضاء المجالس الفرعية بالمحافظات.

يأتى ذلك، بعد اصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.