منظمة الصحة العالمية: لن يتوفر علاج لفيروس كورونا قبل عام من الآن

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية دول الإقليم تعاني من الأزمات أثرت على قوة الأنظمة الصحية من حيث الكوادر والإمكانات المادية ومنظمة الصحة تعمل مع الدول لتقوية أنظمتها الصحية للقضاء على الأوبئة مع متابعة إجراءات الحجر الصحى.

وأضاف المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفى الذى يبث الآن عبر الأنتر نت من مقر مكتب المنظمة بالقاهرة: عدد بسيط من الدول لا يبلغ عن إصابات بفيروس كورونا وهناك متابعة مستمرة لاحتواء أى خلل فى تقدير هذه الحالات.

وقال الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية إن مصر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من عدوي كورونا مع توفير قائمة بالمستشفيات العزل التي يحال لها الحالات المصابة مع تطبيق البرتوكول العلاجي السليم والمعتمد من المنظمة وتابع: تم توفير جميع الكواشف اللازمة للكشف المرض.

وأضافت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية: تجارب عالمية للوصول للعلاجات المناسبة وهناك مراحل عالمية يجب أن يمر بها انتاج اللقاح للاستخدام وتابعت: هناك مبادرات مبشرة ولن يكون خلال شهر أو شهرين ولن يكون العلاج متوفر علاج إلا في عام على الأقل واستكملت: هناك رغبة في تحفيز المجتمعات على احتواء المرض من خلال الإجراءات السليمة.

وأوضحت الدكتورة مها الرباط : هناك مسؤولية كاملة على كل فرد من خلال اتباع الإجراءات مع عدم الخوف وتابعت : الإجراءات لمزيد من الوعي والمشاركة الإيجابية

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 167 ألف و515 إصابة بفيروس كورونا في 150 دولة حول العالم بينهم 6 آلاف و606 حالة وفاة.