اليوم السابع
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منظمة السياحة العالمية تنشر فيديو لموظفيها يمارسون العمل من المنزل

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:51 م
منظمة السياحة العالمية تنشر فيديو لموظفيها يمارسون العمل من المنزل منظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان

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وجهت منظمة السياحة العالمية رسالة لمتابعيها حول العالم تحثهم فيها على البقاء فى المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أننا جميعا جزء من الحل وعلينا تحمل المسئولية.
 
ونشرت المنظمة فيديو يوضح موظفو المنظمة وهم ملتزمون بالعمل من المنزل حفاظا على حياتهم، وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "في هذه الأوقات غير العادية ، يبقى موظفو #UNWTO في منازلهم لكننا نواصل خدمة أعضائنا وقطاع السياحة والتنمية المستدامة، تأكد من أننا على استعداد للسفر غدا  #TravelTomorrow! نحن جميعا جزء من الحل!".
 
ووجهت منظمة السياحة العالمية أمس نداء للجميع بإلتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!، بقاؤنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد، والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل، والإحتفال بالثقافة، وتعزيز الصداقة والتفاهم عالميا".
 
 
ولفت بولوليكاشفيلي أن السياحة في وضع فريد لقيادة الانتعاش في المستقبل، وإن قطاعنا سيوفر فرص العمل التي يحتاجها الناس للنهوض من هذه الكبوة، وسيقود النمو الاقتصادي الذي سوف يساعد كل المجتمعات والبلدان على التعافي، أما في الوقت الحالي، فليس علينا إلا أن نتحلى بالصبر ونبقى على أهبة الاستعداد.
 
وأضاف الامين العام للمنظمة "مع تفاقم الوضع جراء تفشي فيروس كورونا COVID-19 ، تلاحظ منظمة السياحة العالمية  أن قيودا على السفر، كلية أو جزئية،  قد فرضت - ولا تزال تفرض - في جميع أنحاء العالم، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات باعتبار أن الصحة العامة هي الهم الأساسي".
 
وأشار إلى ان هذا الوباء يطال المجتمع على كافة الأصعدة، ونحن نقف جنبا إلى جنب مع المتضررين في هذه الأوقات، مشيرا إلى إن تأثير الوباء على اقتصادات متباطئة أصلا قد جعل السياحة معرضة للأذى بصورة خاصة، فأصبح القطاع الأكثر تضررا حتى الآن، ونظرًا لأن 80% من القطاع يتكون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن ملايين الناس في العالم يجدون أن سبل عيشهم قد أصبحت في مهب الريح.
 
وشددت المنظمة على أن الأولوية يجب أن تكون للناس ولرفاهيتم، وإن المنظمة ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون في مواجهة فيروس COVID-19، وانه يجب أن يكون الجميع جزءًا من الحل.
 

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