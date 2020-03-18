اليوم السابع
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معمرة صينية تبلغ 104 أعوام تشفى من فيروس كورونا فى ووهان.. فيديو

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:42 م
معمرة صينية تبلغ 104 أعوام تشفى من فيروس كورونا فى ووهان.. فيديو المعمرة الصينية
كتب هيثم سلامة

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رغم العديد من التقارير الطبية التي تشير أن كبار السنة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل، إلا أنه العديد منهم استجابوا للعلاج واتموا شفاءهم وخرجوا من المستشفيات في مختلف أنحاء الصين.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية عبر حسابها بموقع تويتر، أنه قد تعافت سيدة تدعى "لى" تبلغ من العمر 104 أعوام عقب إصابتها من فيروس كورونا القاتل، وذلك بعد العلاج والاستراحة لمدة 12 يوما، وقبل مغادرتها تناولت البيض وألبستها كبيرة الأطباء جوارب جديدة.

وأوضح التقرير، أن السيدة "لى" لم تكن المسنة الوحيدة التى تعافت من فيروس كورونا الجديد، وذلك في العديد من المستشفيات الصينية التى شهدت تعافى عدد كبير من المرضى التى تجاوزت أعمارهم 80 عاما.

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ونشرت حساب شبكة تلفزيون الصين، مقابلة مع أحد المتعافين من فيروس كورونا القاتل حيث يبلغ عمرة 101 عاما، وبدت حالته الصحية جيدة جدا، بالإضافة إلى رجل أخر يبلغ من العمر 91 عاما بإحدى المستشفيات الأخرى.

يشار إلى انه قد خرج 930 شخصا من مستشفيات الصين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وقالت لجنة الصحة الوطنية أمس الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و13 وفاة جديدة في الصين أمس الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" من بين الوفيات، هناك 12 حالة في مقاطعة هوبي وواحدة في مقاطعة شنشي، حسب اللجن، في الوقت نفسه، تم تسجيل 45 حالة يشتبه بإصابتها، وفقا لما ذكرته اللجنة، وخرج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الاثنين، فيما انخفض عدد المرضي الذين يعانون من حالة خطيرة بواقع 202 الى 2830 شخصا.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 80881 حالة بنهاية  بمن فيهم 8976 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و68679 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3226 شخصا توفوا بسبب المرض.


الصين

كورونا

فيروس كورونا

ووهان

مدينة ووهان

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