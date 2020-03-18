مصرع مصور وإصابة 3 فى انقلاب سيارة تابعة لمحافظة قنا بترعة الكلابية

قنا - وائل محمد

لقى مصور فى مكتب نائب محافظ قنا، مصرعه اليوم، بينما أصيب 3 آخرون إثر انقلاب سيارة تابعة للمحافظة فى ترعة الكلابية أمام قرية الشيخ عيسى على طريق مصر أسوان، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، بلاغاً يفيد بمصرع، أحمد الرشيدى، يعمل مصور فى مكتب نائب محافظ قنا، الدكتور حازم عمر، وإصابة 2 من أعضاء المكتب وسائق السيارة التى انقلبت فى الترعة .

على الفور، نقلت 3 سيارات إسعاف الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتبين من التحريات أنه اثناء خروج نائب المحافظ لتفقد بعض المشروعات، ومعه أفراد مكتبه الذين كانوا يستقلون سيارة واحدة اصطدم عدد من السيارات أمامهم أثناء سيرهم على الطريق، مما دفع السائق لمحاولة تفادى التصادم فانقلب فى ترعة الكلابية، مما اسفر عن مصرع المصور وإصابة 2 من مكتبه وسائق السيارة بكدمات وكسور ويتلقون الرعاية فى مستشفى قنا العام، بينما الجثة وضعت فى المشرحة .حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

فى سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية، داخل ترعة الفؤادية، بقرية الخوالد، شمال المحافظة .

تلقى اللواء شريف عبدالحميد ، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بالعثور على جثة شاب، فى العشرينات من العمر، مجهول الهوية، داخل ترعة الفؤادية بقرية الخوالد، التابعة للمركز، تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى أبوتشت العام لعرضها على الطبيب الشرعي، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.