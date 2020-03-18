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مساعد وزير الخارجية يسلم قادة جيبوتى والصومال رسالة السيسى حول سد النهضة

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:00 م
مساعد وزير الخارجية يسلم قادة جيبوتى والصومال رسالة السيسى حول سد النهضة السفير أبو بكر حفنى
كتب: أحمد جمعة

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قام السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري، بزيارة كل من جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية جيبوتي، حيث التقى السفير حفني برئيس جمهورية الصومال "محمد عبد الله فرماجو" في العاصمة مقديشو ورئيس وزراء جيبوتي "عبد القادر كامل" في العاصمة جيبوتي، وذلك لتسليم الرسالتين الموجهتين من رئيس الجمهورية إلى قيادتي الدولتين الشقيقتين بشأن التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات الخاص بسد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

وبحث مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية خلال اللقاءين سُبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والدولتين الشقيقتين في شتى المجالات، فضلاً عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العاصمتين.


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