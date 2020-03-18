شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن حمزة رضوان، مدير عام تعليم شمال سيناء، إغلاق 12 مركزا تعليميا بمدينتى العريش وبئر العبد بشمال سيناء، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حصرت عدد 12 مركزا، وتم إبلاغ الجهات الشرطية بها، والتى بدورها اتخذت اللازم من إجراءات الغلق.

وأكد أولياء أمور بشمال سيناء، لـ "اليوم السابع"، أن كافة المعلمين بشمال سيناء، علقوا أنشطة الدروس الخصوصية فى منازلهم ومقرات السناتر والدروس الخصوصية.

وقال الأهالى، إن المعلمين اتجهوا لتسجيل الدروس وبثها مجانا للطلبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل ومجموعات واتس آب.

من ناحيتها، أعلنت إذاعة شمال سيناء المحلية، أنها مشاركة منها فى تقديم الخدمة التعليمية لطلبة وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حددت مواعيد الدروس التعليمية على الهواء على الموجة 97.4 FM و تبث من ٥.١٠ مساء إلى ٦.١٠ مساء.

وجدول البث الثلاثاء مادة لغة عربية للثانوية العامة، من الساعة ٥.١٠ حتى ٥.٤٠ ولغة عربية للدبلومات الفنية من الساعة ٥.٤٠ الى ٦.١٠ مساء.

ووجهت إذاعة شمال سيناء، عناية الطلاب الراغبين فى التواصل مع الموجهين والمعلمين والاستفسار منهم الاتصال وطرح الاسئلة على رقم ٣٣٤١٠٦٦.

وتقرر يوم الأربعاء بث دروس لغة إنجليزية للثانوية العامة من الساعة ٥.١٠ الى ٥.٤٠، ولغة إنجليزية للتعليم الفنى من الساعة ٥.٤٠ حتى ٦.١٠.

ويوم الخميس لغة فرنسية للثانوية العامة من الساعة ٥.١٠ حتى ٥.٤٠ ، ولغة فرنسية الثانوية الفنية من الساعة ٥.٤٠ الى ٦.١٠.