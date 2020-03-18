محافظ القليوبية: استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونيا لمواجهة "كورونا"

القليوبية إبراهيم سالم

وجه عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونياً، وإرجاء لقائه بالمواطنين إلى وقت لاحق، على أن تستقبل الشكاوى إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528.

والتقديم والبحث عن الطلب او الشكوى برقم الخدمة و الرقم القومى .

وأوضحت المحافظة فى بيان لها صباح اليوم، أنه يأتى هذا فى إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنع كافة الفعاليات تحسباً لمنع وانتشار العدوى وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين واستخدام التكنولوجية وكافة الإمكانيات المتاحة خلال تلك الفترة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

كما تقوم إدارة خدمة المواطنين خلال تلك الفترة باستقبال الشكاوى إلكترونياً وإرسالها للجهات المختصة لبحثها ومتابعتها والرد على المواطنين إلكترونياً من خلال نفس الموقع.

فيما قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منح الفئات التالية من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستوياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، عدا مديرية الشئون الصحية وما يتبعها إجازة استثنائية لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار المحافظ، المصابون بأمراض مزمنة والواردة بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء وهى "السكر - الضغط ـ أمراض الكلى ـ أمراض الكبد ـ أمراض القلب ـ الأورام" وفقاً لما هو ثابت ببطاقته العلاجية ومن خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، والحامل أو التى ترعى طفلاُ أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك، والموظف العائد من خارج البلاد تبدأ من تاريخ عودته للبلاد على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك.