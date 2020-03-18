محافظ القاهرة يخصص وحدة سكنية لسيدة تفترش الشارع.. صور

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة على الفور لفحص حالة السيدة المذكورة وتبين أنه ليس لديها محل إقامة أو مورد رزق وتم التنسيق مع مديرية التضامن بالقاهرة لمتابعة المواطنة وتوفير كافة احتياجاتها بالوحدة السكنية، وحرص المحافظ على لقاء السيدة ووعدها بتوفير كافة احتياجاتها.

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخصيص وحدة سكنية لـ "روقية كامل محمد عوض الله" بالوحدات السكنية المخصصة للإعانة العاجلة، حيث كانت "روقية" تفترش الطريق منذ فترة طويلة بعد أن طردتها أسرتها، وأصبحت بلا مأوى بالإضافة إلى أنها تعانى من أمراض صحية، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى سياق أخر واصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات المستمرة على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرار حظر الشيشة أسفرت عن ضبط 7100 شيشة، كما تم إغلاق 690 مركز تعليمى (سنتر) و43 سايبر و317 مركز رياضى ( جيم )

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونيًا عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونيًا وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونيًا من نفس الموقع.

وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتى فى إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.