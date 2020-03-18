اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يخصص وحدة سكنية لسيدة تفترش الشارع.. صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:30 م
محافظ القاهرة يخصص وحدة سكنية لسيدة تفترش الشارع.. صور محافظ القاهرة يستقبل سيدة كانت تفترش الشارع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخصيص وحدة سكنية لـ "روقية كامل محمد عوض الله" بالوحدات السكنية المخصصة للإعانة العاجلة، حيث كانت "روقية" تفترش الطريق منذ فترة طويلة بعد أن طردتها أسرتها، وأصبحت بلا مأوى بالإضافة إلى أنها تعانى من أمراض صحية، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة على الفور لفحص حالة السيدة المذكورة وتبين أنه ليس لديها محل إقامة أو مورد رزق وتم التنسيق مع مديرية التضامن بالقاهرة لمتابعة المواطنة وتوفير كافة احتياجاتها بالوحدة السكنية، وحرص المحافظ على لقاء السيدة ووعدها بتوفير كافة احتياجاتها.

 

 
 
السيدة تتسلم الوحدة السكنية
السيدة تتسلم الوحدة السكنية

محافظ القاهرة يستقبل سيدة كانت تفترش الشارع
محافظ القاهرة يستقبل سيدة كانت تفترش الشارع

وفى سياق أخر واصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات المستمرة على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرار حظر الشيشة أسفرت عن ضبط 7100 شيشة، كما تم إغلاق 690 مركز تعليمى (سنتر) و43 سايبر و317 مركز رياضى ( جيم )

 

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونيًا عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونيًا وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونيًا من نفس الموقع.

 

وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتى فى إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

 


القاهرة

محافظ القاهرة

بلا مأوي

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على خطوط النقل العام ومنع التكدس

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:47 م

محافظ القاهرة: غلق 560 مركزا تعليميا و850 حضانة وغرامة للمقاهى المخالفة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:51 م

محافظة القاهرة تغلق 1050 سنتر وجيم والحدائق العامة وتمنع سرادقات الشوارع

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:31 م

محافظ القاهرة يعلق العمل بمراكز خدمة المواطنين ويستقبل الشكاوى إلكترونيا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:35 م

محافظ القاهرة يخفض نسب العاملين بالديوان العام لـ50% لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:14 م

محافظ القاهرة يمنع تبادل المعلومات الورقية بين الدواوين ويستبدلها بالإيميل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة