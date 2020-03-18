محافظ الأقصر: منع تقديم الشيشة بالمقاهى العامة لمكافحة فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر صدق على قرار بإلغاء تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات العامة ومصادرتها فوراً للحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا بمختلف أنحاء المحافظة، وجاء ذلك عقب انعقاد جلسة المجلس التنفيذى رقم (2) لعام 2020، والتى كان المقرر لها سلفاً بحضور رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين ووكلاء الوزارات المعنيين.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم خلال الجلسة الثانية التى عقدت أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على ما ورد بشأن الكتاب الدورى رقم 51 الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص وضع ضوابط وأسس عامة لإطلاق الأسماء على المدارس والميادين كما ورد بالكتاب، ووافق المجلس على المذكرة الوارد من منطقة الأقصر الأزهرية بالموافقة على تغيير مسمى معهد القرنة الابتدائى لمعهد المرحوم محمد إبراهيم سليمان المتبرع بأرض المعهد عام 1979 تكريماً لإسهاماته، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشيخ محمد الطاهر الحامدى على معهد بنين أرمنت الحيط الإعدادى الثانوى، مع التأكيد على ضوابط الأزهر .

وأكد المجلس على سحب اعتمادات الصناديق الخاصة بالمراكز والمدن على أن يكون الصرف مركزى بالمحافظة وكذلك ترسل إيرادات المراكز والمدن للوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة، ووافق المجلس التنفيذى على استكمال أعمال التطوير لمنطقة معبد إسنا من خلال مخاطبة وزارة التعاون الدولى لاستكمال جهود التطوير بالمدينة لمرحلة ثانية للمشروع بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية تحت أشراف وزارة السياحة والآثار ، كما وافق المجلس التنفيذى على قبول تبرع بمساحة 1050 متر لإنشاء مدرسة الشيخ فضيل الابتدائية وتكليف إدارات التخطيط العمرانى والشئون القانونية بالمحافظة بالسير فى إجراءات إصدار التخصيص والتنسيق مع الجهات المعنية وذلك نظراً لاحتياج المنطقة لمدرسة .

وبشأن المذكرة الواردة من مركز ومدينة أرمنت وافق المجلس على تبرع أهالي المركز بقطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحى بقرية المحاميد بحرى ، كما وافق المجلس التنفيذى على إعداد دراسة وافية لمقترح إنشاء حيز عمرانى للوحدة المحلية لقرية السلام من خلال ضم الكتل السكانية الموجودة والمتلاصقة جميعها بقرية الغرز "القرية الأم" لتصبح جميعها قرية أم، وذلك نظراً لأنها كتلة سكانية واحدة، وصدق المجلس على المذكرة الواردة لهيئة الأبنية التعليمية بخصوص البدء فى إجراءات الرخصة الخاصة بمدرسة أرمنت للتعليم الأساسى طبقاً للمخطط الاستراتيجى للمحافظة، حيث حضر المجلس محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير عام المساعد للمحافظة والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة.