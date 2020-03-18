محافظ أسيوط: إنشاء محطات وسيطة لتسهيل نقل المخلفات لمصانع السماد العضوى.. صور

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور نور فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط، لبحث سبل دعم منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والتوسع في إنشاء المحطات الوسيطة بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى مصانع السماد العضوى بمركز القوصية وأسيوط، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط -خلال اللقاء- إلى الجهود المبذولة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات والتوسع في إنشاء المحطات الوسيطة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف الجهود والحملات بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستغلال الجيد للمعدات بالمراكز والأحياء فضلًا عن نشر الوعي البيئي لدى المواطنين وعقد الندوات التثقيفية الدورية وتدشين المبادرات وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية الفعالة للارتقاء بمنظومة النظافة باعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية.

كما ناقش المحافظ مع مسئولي البرنامج الوطني منظومة النظافة وطرق رفع كفاءتها للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وكيفية إدارتها في الوقت الحالي بالاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات الموجودة وتذليل العقبات التي تواجهها وعرض أهم المقترحات والحلول الخاصة بهذه المنظومة على أرض الواقع.

وفى سياق آخر أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المخططات الاستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائى وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء بما يطابق القوانين العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم الانتهاء منه كمخططات استراتيجية وتفصيلية لمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة إيمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة والخطوات التي تم اتخاذها وذلك من خلال المتابعة للهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وذلك طبقاً للإجراءات القانونية والقواعد المنظمة لذلك ليتناسب مع المعطيات الحالية للشوارع والميادين مع مراعاة الاشتراطات المختلفة والتعديلات المرورية اللازمة وبما يلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم بالمدينة والاحتياجات الحالية والمستقبلية ويتوافق مع القوانين والصالح العام.



محافظ أسيوط يلتقى مسئولي المخلفات الصلبة لبحث سبل دعم منظومة النظافة



محافظ أسيوط يلتقى مسئولي المخلفات الصلبة لبحث سبل دعم منظومة النظافة



محافظ أسيوط يلتقى مسئولي المخلفات الصلبة لبحث سبل دعم منظومة النظافة