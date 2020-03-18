اليوم السابع
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محافظة القليوبية تمنح الموظفين ذوى الهمم اجازة استثنائية 15 يوما

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:23 م
محافظة القليوبية تمنح الموظفين ذوى الهمم اجازة استثنائية 15 يوما اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت محافظة القليوبية، منح الموظفين من الأشخاص ذوي الهمم من أبناء المحافظة، إجازه استثنائية 15 يوما، وكذلك الموظفة أو العاملة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي الهمم، ويزيد سنه عن 12 سنة ميلادية، طوال مدة سريان قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة في ضوء التوجيهات للوقاية من فيورس كورونا المستجد.

وحثت المحافظة في بيان لها، باقي الجهات بنطاق الإقليم باتخاذ نفس الإجراء على أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية، مشيرة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منح الفئات التالية من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، عدا مديرية الشئون الصحية وما يتبعها أجازة إستثنائية لمدة 15 يوما إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وشمل قرار المحافظ، المصابون بأمراض مزمنة والواردة بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء وهى "السكر - الضغط ـ أمراض الكلى ـ أمراض الكبد ـ أمراض القلب ـ الأورام" وفقاً لما هو ثابت ببطاقته العلاجية ومن خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، والحامل أو التى ترعى طفلاُ أو أكثر  يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك، والموظف العائد من خارج البلاد تبدأ من تاريخ عودته للبلاد على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك.

 

كما شمل القرار الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية بإستحقاق هذه الأجازة، أما الموظف المخالط لمصاب بمرض معد فيمنح أجازة للمدة التى تحددها الجهة الطبية المختصة، وتكون الأجازات الاستثنائية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة قانوناً أو تأثر على أى من مستحقات الموظف المالية.

 

 

 


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