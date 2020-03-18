محافظة الإسكندرية تعلن الانتهاء من تعقيم الأحياء والجهات التابعة لها

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن فريق مكافحة العدوى، التابع لوزارة الصحة في الإسكندرية، قام اليوم بعملية تطهير وتعقيم لجميع الإدارات بمبنى ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها ، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وأوضح أنه تم التنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية ، التي يجب عليهم اتباعها تجنباً للإصابة بالفيروس ، مشيرا إلى أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية وذلك بالمباني والأماكن الظاهرة بالمحافظة .

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حرصًا على سلامة الوطن والمواطنين.

و كانت محافظة الاسكندرية ، قد اعلنت إتخاذ الإجراءات الاحترازية ، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" ، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

و أكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها الحرص علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية تم مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر ، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة ، التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة للتأكيد على النظافة والمرور الدوري يوميا ، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية