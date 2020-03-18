اليوم السابع
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ما أفضل مطهر لمسح الأسطح للوقاية من كورونا؟ الصحة العالمية ترد

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:00 ص
ما أفضل مطهر لمسح الأسطح للوقاية من كورونا؟ الصحة العالمية ترد رئيس منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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 قالت منظمة الصحة العالمية إنه إذا كانت الأسطح متسخة فيجب مسحها بصابون منزلى عادي أو منظف تم شطفها بالماء ثم استخدام المطهرات المنزلية الطبيعية مثل المبيض.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن المبيض بموادة الفعالة هيبوكلوريت الصوديوم يقضى علي الجراثيم والفطريات والفيروسات .

 ونصحت منظمة الصحة العالمية بالحرص علي حماية اليد أثناء التنظيف  بارتداء القفازات المطاطية مع تخفيف المبيض بالماء وفق التعليمات الموجودة علي العبوة .

وكان  مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس،وجه رسالة إلى جميع دول العالم، مفادها أن على جميع البلدان البسيطة الفحص والفحص والفحص لأي شخص تظهر عليه الأعراض والقيام بعزله وتقديم المعالجة له، مشيراً إلى تزايد الحالات في الأسابيع الماضية بشكل متسارع بعد أن أصبح عدد الإصابات والوفيات أعلى من عددها داخل الصين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" وقال " جيبرييسوس" رأينا تزايدا في إجراءات التباعد الاجتماعي مثل إغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات الرياضية وغيرها من التجمعات، ولكننا لم نر زيادة في الفحوصات والعزل وتتبع المخالطة وهي العمود الفقري للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن غسل اليدين واتباع آداب السعال تقلل من خطر الإصابة بالمرض لكنها وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الجائحة، حيث أن مزج جميع تلك الجهود هو الذي سيصنع الفرق، عند اتخاذ نهجا شاملا.

وأشار إلى إنتاج المزيد من اختبارات الإصابة بفيروس كورونا بشكل يومي لتلبية الاحتياجات الدولية، مفيداً أن منظمة الصحة العالمية شحنت نحو 1.5 مليون اختبار لـ 120 دولة، وإننا نعمل مع الشركة لزيادة توفير الاختبارات لمن يحتاج إليها بشدة.

يذكر أن المنظمة توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.


الصحة العالمية

فيروس كورونا

المبيض

الاسطح

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