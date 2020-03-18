اليوم السابع
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لجنة القيد بالبورصة المصرية توافق على شطب الشركة الدولية للثلج الجاف

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:50 م
لجنة القيد بالبورصة المصرية توافق على شطب الشركة الدولية للثلج الجاف البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على أولا شطب القيد النهائى لأسهم الشركة الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2)، فى ‏ضوء التزام ‏الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 7 ملايين جنيه موزع على 7 ملايين سهم بقيمة ‏اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد ( ممثلا فى 4 إصدارات ) من جدول ‏قيد الأوراق المالية المصرية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن قامت الشركة بطلب ‏شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء ‏المتضررين من الشطب أو غيرهم.
 
كما ألزمتها اللجنة بعد أن تم تنفيذ صفقة ‏الشراء للأسهم بتاريخ 4 مارس لعام 2020، والتى عرضت على ‏الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة بناء ‏على ما ورد من الإدارة المختصة بالبورصة خلال الفترة المعلن ‏عنها فى إعلانات الشركة، وفقا للمادة 55 ‏والمادة 55 مكرر من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات ‏التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتها.
 
وبلغت الكمية المنفذة لشراء الأسهم 307,930 سهم بسعر 1.79 جنيه بقيمة إجمالية 551.2 ألف جنيه، وتبلغ نسبة الكمية ‏المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 4.399 % وتمثل 55.618170% من ‏نسبة الأسهم حرة التداول، ‏وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزى يبلغ 73 مساهم.‏
 
كما قررت اللجنة حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة، وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم ‏الأربعاء، وتتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر- أوراق مالية غير ‏مقيدة - وذلك لمدة ‏6  أشهر ويتم عرض موقف الشركة فى نهايتها على لجنة القيد.
 
وفى سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم قبول طلب شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بإعادة العرض والتأكيد على ‏قرار لجنة القيد، فيما يخص ‏الالتزام المالى.
 

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الدولية للثلج الجاف

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