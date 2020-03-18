كيف يمكن للأطباء حماية أنفسهم من فيروس كورونا؟

فاطمة ياسر

يقوم الأطباء بحماية أنفسهم من فيروس التاجي كورونا عن طريق ممارسة النظافة الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي نفس أنواع تدابير مكافحة العدوى التي يجب على الجميع استخدامها، وخلال هذا التقرير نقدم أفضل طرق لحماية الأطباء من التعرض والإصابة بفيروس كورونا، وفقا لموقع "the healthy".

أكد التقرير علي أن الحكومات تتخذ إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا، ومحاولة حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وأيضا تقديم النصائح الطبية للأطباء لحماية أنفسهم.

ويقدم التقرير، أفضل لطرق التي يتبعها الأطباء لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-غسل الأيدي



يجب غسيل الأيدي في كل مكان وفي كل وقت، فهذا هو اللاحتياط الأساسي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يعني الصابون والماء لمدة 20 ثانية و تحت أظافر اليدين وظهرها جيدا، وفي حالة عدم توفير الماء والصابون يمكنك استخدام مطهرًا يحتوي على الكحول فقط تأكد من أنك تفعل ذلك بشكل صحيح.

-ابعاد اليدين عن الوجه



يواجه الأطباء صعوبة كبيرة في عدم لمس وجوههم مثل بقية الناس، كشفت دراسة عام 2015 في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى أن مجموعة من طلاب الطب الأستراليين لمسوا وجوههم بمعدل 23 مرة في الساعة ، وهذا يعني سهولة انتقال الفيروسات من خلال الأنف والفم فإذا كان الشخص مصابًا بالفيروس التاجي على يديه ثم لمس وجهه ، فإن الفيروس يسهل الوصول إلى الجهاز التنفسي، وأيضا العيون نقطة دخول للفيروس، ولذا يجب تنظفها بشكل دائم.

-ممارسة آداب السعال والعطس



استخدام منديل خلال السعال أو العطس ثم إلقائه في القمامة يعد من الأمور الأساسية، وأيضا عليك غسل اليدين جيدا، وفي الوقت الحاضر ، يعتقد مركز السيطرة على الأمراض أن الفيروس التاجي كورونا ينتشر عبر قطرات الجهاز التنفسي التي تطرد عندما يسعل الناس أو يعطسون، كما أن القطرات يمكن أن تسافر من ثلاثة إلى ستة أقدام، و لكنها لا تنتشر بسرعة تثير القلق كما تعتقد.

-الحصول على قسط كاف من النوم والتغذية السليمة



نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة التمارين الرياضية وأخذ قسط كافي من النوم أي 8 ساعات يوميا يعد من الحيل الجيدة في رفع الجهاز المناعي، ولذا يجب علي الأطباء مراعة هذه النصائح اتباعها حتي لا يتعرض الجهاز المناعي لاي خلل.

-استخدام مناديل معقمة



على الرغم من أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تعتقد أن فيروس كورونا ينتشر في المقام الأول بين الأشخاص عبر قطرات الجهاز التنفسي من السعال أو العطس ، وتشير البيانات الأولية إلى أن الفيروس التاجي قد يكون قادرًا على العيش حتى يوم واحد على الأسطح ، وهذا يعني أن الناس يمكن أن يلمسوا منضدة ملوثة ويضعون الفيروس على أيديهم ثم يصيبوا أنفسهم أو شخصًا آخر، فيعتمد أخصائيو الرعاية الصحية على مناديل معقمة للمساعدة في مكافحة المشكلة، ولذا يجب علي كل طبيب أخذها معه والتعامل بها بشكل دائم لقليل فرص الإصابة بالفيروس.

-عدم ارتداء الأقنعة ما لم يتطلب ذلك



لن تحمي أقنعة الوجه الأشخاص وحتى أخصائيي الرعاية الصحية من الإصابة بالفيروس ، وفقًا لما قاله ويليام شافنر ، أخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل، ومع ذلك ، قد يساعدون في نشر الأعراض من شخص مصاب إذا كان الطبيب أو أي شخص آخر مريضًا ، فيجب أن يبقى في المنزل.أقنعة الوجه ليست مثل أجهزة التنفس N95 ، التي تشبه إلى حد ما أقنعة الوجه ولكنها تحمي ضد البكتيريا والفيروسات وتحجب 95 ٪ من الجسيمات الصغيرة ، مثل الجراثيم، ولكن ينصح بارتداء في حالة التعامل مع مرضي فيوس كورونا لتقليل فرص الإصابة.