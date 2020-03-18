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فيديو.. انسياب مرورى فى حركة السيارات أعلى محور صفط اتجاه جامعة القاهرة

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:09 م
فيديو.. انسياب مرورى فى حركة السيارات أعلى محور صفط اتجاه جامعة القاهرة محور صفط اللبن-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

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شهد محور صفط اللبن، اليوم الأربعاء، حالة من الانسياب المرورى أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
 

محور صفط اللبن

الطريق الدائرى

جامعة القاهرة

سيولة مرورية

منطقة وسط القاهرة

ميدان عبد المنعم رياض

ميدان المؤسسة

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