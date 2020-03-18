فيديو.. الداخلية تنتفض ضد محتكرى الأغذية بسبب فيروس كورونا

كتب محمود عبد الراضي

يرصد فيديو الحملات التموينية والرقابية المكبرة التى تشنها وزارة الداخلية على الأسواق لضبط الأسعار، ومنع الاحتكار وحجبها عن المواطنين لرفع سعرها تزامنًا مع أزمة كورونا، بهدف تحقيق ثراء سريع.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لمنع احتكار السلع تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأثمرت الجهود عن ضبط أطنان من السلع الغذائية التى جمعها المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.. وانطلاقا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.