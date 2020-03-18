اليوم السابع
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فوز 337 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بسوهاج.. صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:00 م
فوز 337 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بسوهاج.. صور قرعة الحج
سوهاج – عمرو خلف

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شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية، بحضور اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك بمقر مديرية الأمن.

 

وأسفرت القرعة التي أجرتها مديرية أمن سوهاج وتقدم لها 1680 مواطن ومواطنة، من جميع مراكز المحافظة، وتم اختيار 337 حاجا، من بينهم 38 من كبار السن، كما تم اختيار 93 آخرين على قائمة الاحتياطي.

 

وهنأ محافظ سوهاج من وقعت عليهم القرعة لأداء مناسك الحج هذا العام، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ أن يكون من الفائزين بها العام القادم، بإذن الله، ودعا الفائزين الدعاء للوطن، وهم يؤدون مناسك الحج هذا العام، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في الإعداد لتلك المنظومة.

 

وفى وقت سابق وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة رفع الإشغالات بمنطقة سوق مدينة ناصر بالتعاون بين حي شرق سوهاج، وشرطة المرافق، والأجهزة الأمنية، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى لتيسير حركة المواطنين.

 

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر يرافقه اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي حي شرق سوهاج، ومسئولي شرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 

والتقى محافظ سوهاج خلال الجولة بالبائعين موجها بضرورة الالتزام بحدود المحلات التجارية وعدم التعدي على حرم الشارع والرصيف، لافتا إلى أنه سيتم نقل السوق إلى منطقة أرض مصنع البيبسي، عقب تجهيز المنطقة ليكون سوق حضاري مناسب، حيث يقع السوق الحالي وسط كتلة سكنية.

 

واستمع المحافظ إلى عدد من سكان المنطقة وشكواهم من الإزعاج الشديد من الباعة والسوق بوضعه الحالي، حيث أكد لهم نقل السوق بعيدا عن الكتلة السكنية الحالية إلى مكان أرحب وأوسع، ورفع العبء عن كاهل سكان المنطقة، موجها مسئولي حي شرق برفع القمامة ومخلفات السوق والأتربة بشوارع المنطقة.

 

فوز 337 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بسوهاج (2)
فوز 337 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بسوهاج 

 

فوز 337 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بسوهاج (3)
فوز 337 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بسوهاج 

 

فوز 337 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بسوهاج (1)
فوز 337 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بسوهاج (

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محافظ سوهاج

الحج

قرعة الحج

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