اليوم السابع
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فوائد الأناناس للصحة يقوى المناعة ويحسن الهضم

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:00 ص
فوائد الأناناس للصحة يقوى المناعة ويحسن الهضم الاناناس
كتبت هند عادل

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الأناناس من الفواكه اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى ، مثل الإنزيمات التي يمكن أن تحارب الالتهابات والمرض، والأناناس له فواد عديدة منها بما في ذلك المساعدة على الهضم ، وتعزيز المناعة وتسريع الشفاء من الجراحة، وفقا لما ذكره موقع healthline.

فوائد الاناناس الصحيه 

​1- غنى بالمغذيات 

الأناناس من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية ولكن يحتوى على كم هائل من  المغذيات مثل البروتين والكربوهيدرات وفيتامين سى وفيتامين ب والثيامين والنحاس وحمض الفوليك بالإضافة إلى الحديد، كما يحتوي الأناناس أيضًا على كميات من الفيتامينات A و K والفوسفور والزنك والكالسيوم.
غنى بفيتامين سي وهو ضروري للنمو والتطور ، ونظام مناعة صحي ومساعدة على امتصاص الحديد من النظام الغذائي،  وفي الوقت نفسه يحتوى على  المنجنيز هو معدن يساعد على النمو ويحافظ على التمثيل الغذائي الصحي وله خصائص مضادة للأكسدة. 

2- يحتوي على مضادات الأكسدة لمكافحة الأمراض

ليس الأناناس غنيًا بالعناصر الغذائية فحسب ولكنه غنى بمضادات الأكسدة الصحية وهى 
جزيئات تساعد الجسمك على مكافحة الإجهاد التأكسدي التى تسبب الالتهاب المزمن ، وضعف جهاز المناعة والعديد من الأمراض الضارة. 

3- المساعدة على الهضم

 يحتوي الأناناس على مجموعة من الإنزيمات الهضمية المعروفة باسم بروميلين والتي تحلل جزيئات البروتين إلى كتل البناء الخاصة بها ، مثل الأحماض الأمينية والببتيدات الصغيرة، بمجرد تحطيم جزيئات البروتين ، يتم امتصاصها بسهولة أكبر عبر الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من قصور البنكرياس ، وهي حالة لا يستطيع فيها البنكرياس إنتاج ما يكفي من الإنزيمات الهضمية.

4- قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

السرطان هو مرض مزمن يتميز بنمو الخلايا غير المنضبط، يرتبط تقدمه بشكل عام بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن، وأظهرت العديد من الدراسات أن الأناناس ومركباته قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وذلك لأنها قد تقلل من الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب.

5- يقوى المناعة 

كان الأناناس جزءًا من الطب التقليدي لعدة قرون لما يحتوية من مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات مثل البروميلين التي قد تعزز بشكل جماعي المناعة وتمنع الالتهابات.

 


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