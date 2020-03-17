اليوم السابع
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الصحة تكشف 5 طرق لرفع مناعة الجسم لمواجهة كورونا (صور)

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:58 م
الصحة تكشف 5 طرق لرفع مناعة الجسم لمواجهة كورونا (صور) 5 طرق لرفع مناعة الجسم لمواجهة كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من النصائح الهامة التي تستهدف رفع المناعة الذاتية للجسم، ما يسهل قدرته على مواجهة الأمراض الفيروسية في ظل تفشى مرض كورونا حول العالم.

اليوم السابع يوضح في فيديو معلوماتي طرق رفع المناعة بالمغذيات الطبيعية

1-     العسل الأبيض.. ملعقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحا يرفع المناعة وينقى مسار الهواء بالجهاز التنفسي .

2-     كوب من عصير الجزر بالبرتقال فالخليط مصدر لأهم الفيتامينات كفيتامين أ وج

3-     طبق السلطة الخضراء يعزز المناعة، فالخضار الطازج هو مصدر غني بالفيتامينات

4-     الامتناع عن تناول الوجبات السريعة

5-     ممارسة الرياضة يوميا لمدة نصف ساعة

 

5 طرق لرفع مناعة الجسم لمواجهة كورونا (1)
 

 

5 طرق لرفع مناعة الجسم لمواجهة كورونا (2)
 

 

5 طرق لرفع مناعة الجسم لمواجهة كورونا (3)
 

 

5 طرق لرفع مناعة الجسم لمواجهة كورونا (4)
 

 

5 طرق لرفع مناعة الجسم لمواجهة كورونا (5)
 

 

 


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