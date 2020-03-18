اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:58 م
خالد صلاح
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فندق ايكوتيل دهب يقرر تأجيل احتفالية ملكات جمال الكون بسبب "كورونا"

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:26 م
فندق ايكوتيل دهب يقرر تأجيل احتفالية ملكات جمال الكون بسبب "كورونا" الدكتورة ياسمين الكاشف وعادل عبدالعزيز

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فى ظل ما تشهده البلاد من اجراءات احترازية اتحذتها الحكومة لمواجهة خطر الاصابة بفيروس وتنفيذا لقرار الحكومة بوقف كافة الانشطة العامة التى تشهد تجمعات كبيرة قررت إدارة "فندق أيكوتيل دهب" تأجيل الاحتفال العالمى غير المسبوق لملكات جمال الكون الذى كان من المقرر تنظيمه فى "فندق أيكوتيل دهب" ٢٦ الشهر الحالى وذلك باستضافة  80 فتاة من مختلف أنحاء العالم يشاركن بالمسابقة الكبرى والتى تعد من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال.
 
الدكتورة ياسمين الكاشف
الدكتورة ياسمين الكاشف
 
صرح بذلك عادل عبدالعزيز مدير عام الفندق وأضاف ان هذا القرار جاء فى اطار التزام إدارة الفندق بكافة القرارات التى تتخذها الدولة والتى تصب فى مصلحة المواطنين وحمايتهم من  الاصابة بهذا الفيروس الذى يجتاح العالم الان .. مشير اً الى أن  "فندق أيكوتيل دهب" كان فى طليعة المنشآت السياحية التى قامت بتنفيذ خطة احترازية لمنع الاصابة بهذا الفيروس خاصة ان صحة وسلامة نزلاء الفندق تأتى فى مقدمة اهتماماتنا مؤكداً أن هذه الاحتفالية كانت ضمن مجموعة من الفعاليات الدولية الكبرى التى تتضمنها اجندة الانشطة العالمية للفندق.
 
عادل عبدالعزيز
عادل عبدالعزيز
 
وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف عضو مجلس إدارة الفندق  الى أن اختيار فندق أيكوتيل دهب لتنطلق من من خلاله فعاليات ذلك الحدث العالمى يعكس صورة ايجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح،وأضافت أن حفل مسابقة ملكات الجمال يتابعهن ملايين على مستوى دول العالم سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب
وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.

كورونا

السياحة

الفنادق

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