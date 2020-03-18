اليوم السابع
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فروق بين الحقن الموضعى والأدوية المنشطة للقدرة الجنسية .. الدكتور أحمد عادل يوضح

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:12 م
فروق بين الحقن الموضعى والأدوية المنشطة للقدرة الجنسية .. الدكتور أحمد عادل يوضح الدكتور أحمد عادل مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني
تقرير خاص

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الحقن الموضعي والأدوية المنشطة كلاهما له نفس الوظيفة وهي علاج الضعف الجنسي لدى الرجال، ولكن بالتأكيد هناك بعض المميزات التي تميز أحدهما عن الآخر.

الدكتور أحمد عادل مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب قصر العيني يوضح في التقرير التالي الفرق بين الحقن الموضعي والأدوية المنشطة للقدرة الجنسية.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" إن الحقن الموضعي لعلاج الضعف الجنسي أفضل بكثير من تناول المنشطات الجنسية عن طريق الفم، مؤكداً إن الحقن الموضعي يتميز بميزة كبيرة وهي عدم وجود أعراض جانبية معه، بعكس المنشطات الجنسية التي لها العديد من الأعراض الجانبية من احمرار في الوجه وزيادة في ضربات القلب وغيرها، لاسيما المادة التي يتم حقنها داخل العضو تبدأ وتنتهي مفعولها في الدورة الدموية داخله فقط ولا تدخل باقي الجسم وبالتالي ليس لها اي اعراض جانبية.

فروق بين الحقن الموضعي والمنشطات الجنسية
فروق بين الحقن الموضعي والمنشطات الجنسية

 

وأشار إن من مميزات الحقن الموضعي ايضا أن مفعوله سريع للغاية بعكس تناول المنشطات الجنسية بالفم التي يجب تناولها قبل العلاقة بساعة على الأقل حتى يبدأ مفعولها.

أما عن طبيعة المادة المحقونة في الحقن الموضعي للقضاء على الضعف الجنسي فأوضح الدكتور أحمد عادل أنها عبارة عن مواد منشطة ويوجد بداخلها بعض المواد التي تستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم، وتسبب اتساع للشرايين لتدفق الدم بصورة أكبر في العضو، وهي عبارة عن مجموعة من الخلطات على بعضها البعض بنسب محددة يضعها الطبيب المختص.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

 

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

 

 

 

 

 

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

للتواصل-احمد-عادل

 

الفريق-الطبي

الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

الانتصاب

الضعف الجنسي

الحقن الموضعي

المنشطات الجنسية

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