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فرنسا تخصص رحلات من 21 إلى 23 من مارس لنقل الفرنسيين الموجودين بمصر

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:35 ص
فرنسا تخصص رحلات من 21 إلى 23 من مارس لنقل الفرنسيين الموجودين بمصر ماكرون
كتب: أحمد علوى

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خصصت  الخطوط الجوية الفرنسية رحلات لنقل الفرنسيين المتواجدين حاليا بالقاهره و مختلف بقاع مصر بعد ما اعلنت الحكومة المصرية تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.، وذلك قبل أيام من تنفيذ القرار. 
 
وخصصت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بدايه من يوم 21 وحتى 23 من مارس التجارى، من القاهرة إلى العاصمه الفرنسية باريس وذلك على خلفيه ازمه انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
 
وكان قد أعلن رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي،  تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
 
 
وبيّن مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه تقرر تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.
 
ووفقا لما قاله رئيس الوزراء المصري، فإن الدولة ستخفض عدد العاملين في أجهزتها والمصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين.
 
 

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