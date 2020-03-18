اليوم السابع
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طفل 9 أشهر .. تعرف على ثانى أصغر ضحية لفيروس كورونا فى بريطانيا

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:52 ص
طفل 9 أشهر .. تعرف على ثانى أصغر ضحية لفيروس كورونا فى بريطانيا الطفل المصاب بكورونا مع عائلته
كتبت هند عادل

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كشفت تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن إصابة ثانى اصغر ضحايا فيروس كورونا ببريطانيا لطفل يبلغ من العمر 9 أشهر فقط وذلك بعد إصابة أول حاله لطفل حديث الولادة بالفيروس منذ أيام قليلة وهو ما يعد انذار خطر حول انتقال العدوى للأطفال الصغار
 
الطفل
الطفل
 
وأوضح تقرير ديلى ميل أن والدى الطفل أصيبا بحاله صدمه عندما علما أن ابنهما البالغ من العمر تسعة أشهر ثانى  طفل بالمملكة المتحدة يصاب بالفيروس التاجي، حيث عانى الطفل كاسيان كوتس من الحمى والبرد لعدة أيام ، لذلك أخذه والديه إلى المستشفى.
 
وقالت والده الطفل الرضيع: "عندما وصلنا إلى هناك ، كان علينا أن نمر بإجراءات خاصة وأن نتصل برقم معين لهم للسماح لنا بالدخول كانت غرفة الانتظار تحتوي في الواقع على لافتة كبيرة تقول" حالة مشتبه فيها "،"دخلنا ، ثم جاء الطبيب مرتديًا قناعًا ، وأجرى بعض الفحوصات الأساسية ودرجة الحرارة وفحص أذنيه وقال" نعم ، إنها حاله اصابه بالفيروسات التاجية ".
 
 
كان الزوجان في حالة صدمة كبيرة من الأخبار التي تقول أن أول شيء فعلوه هو الضحك ، لأنهم لم يصدقوا أن ابنهم الجديد يمكن أن يكون مصابًا بالمرض المعدي، وأضافت أم الطفل الرضيع وزوجها ، اللذان يعيشان الآن في عزلة ذاتية مع الطفل المصاب في منزلهما في مانشستر:" تساءلنا من أين التقط الطفل العدوى بالرغم أنني وزوجي على ما يرام" .
 
كانت المملكة المتحدة قد أعلنت منذ عدة أيام عن اصابة أصغر طفل فى العالم بفيروس كورونا الجديد بعد التأكد من اصابته بالمرض بعد دقائق من ولادته.

كورونا والاطفال

الاطفال وكورونا

كورونا

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

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