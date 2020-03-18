"طباخ بوتين" يقاضى أمريكا بـ50 مليار دولار بعد إسقاط اتهامات التدخل الأجنبى

كتبت رباب فتحى

قال رجل أعمال متحالف مع فلاديمير بوتين، إنه سيقاضى الولايات المتحدة مقابل 50 مليار دولار، كتعويضات بعد أن أسقط المدعون اتهامات بالتدخل فى انتخابات عام 2016، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وادعى يفجيني بريجوجين، الذى يطلق عليه غالبًا "طباخ بوتين"، فى بيان أنه "تعرض للاضطهاد بشكل خاطئ" من قبل المدعين الأمريكيين الذين قالوا إن شركته كونكورد مولت "مصنعًا للتصيد على الإنترنت" روج لترشيح دونالد ترامب خلال الانتخابات الأمريكية.

وأسقطت التهم، التى رفعها المستشار الخاص روبرت مولر بعد تحقيق استمر نحو عامين في التدخل الروسي، فجأة يوم الاثنين، قبل شهر من المحاكمة، وقال ممثلو الادعاء إن الشركة الروسية "لم تتعرض لعقوبات ذات مغزى"، وأن الادعاء يخاطر بكشف مصادر وأساليب التحقيق.

وبعد ذلك بيوم، شن بريجوجين الهجوم، قائلاً إن التهم المنسوبة أظهرت أن الحكومة الأمريكية "تخشى من الدعاية وإجراءات المحاكمة العادلة".

وقال بريجوجين "هذا يعني أن الادعاءات بأن" بريجوجين تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "أو" تدخل كونكورد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "أو" تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "مزورة وكاذبة.

وكان المدعون قد اشتكوا في السابق من أن الوثائق التي قدموها للدفاع انتهى بها المطاف عبر الإنترنت، وكانوا مترددين في تقديم المزيد من المعلومات الحساسة لفريق الدفاع عن كونكورد.

ليس من الواضح ما إذا كانت خطط رفع دعوى قضائية خطيرة، حيث سيتم رفع الدعوى، ولماذا يقدر بريجوجين الأضرار ضده بمبلغ 50 مليار دولار، ورفض المكتب الصحفي للشركة إعطاء مزيد من المعلومات حول خططه.

في عام 2018، وجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة اتهامًا إلى 13 روسًا، وشركات لها علاقات ببريجوجين ووكالة أبحاث الإنترنت (IRA)، وهي مزرعة تصيد على الانترنت أنشأت حسابات ومذكرات مزيفة للمساعدة في التأثير على الرأى العام فى الولايات المتحدة. في ذلك الوقت قال بريجوجين عن لائحة الاتهام: "أنا لا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق لأننى ظهرت فى هذه القائمة، إذا أرادوا رؤية الشيطان، دعهم".