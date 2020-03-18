اليوم السابع
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ضيق تنفس وعدم تركيز.. اعرف الأضرار الصحية الناتجة عن دمج الكلور بالكحول

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 م
ضيق تنفس وعدم تركيز.. اعرف الأضرار الصحية الناتجة عن دمج الكلور بالكحول الكلور
فاطمة ياسر

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من النصائح الخاصة بتطهير وتنظيف المنزل، فهناك بعض الأشخاص الذين نصحوا باستخدام الكلور في تطهير المنزل، والبعض أكد على دور الكحول في القضاء على الفيروس، وانتشرت نصيحة عبر التواصل الاجتماعي تؤكد ضرورة دمج الكلور والكحول معا للقضاء علي فيروس كورونا بشكل سريع وتجنب تواجده علي أسطح المنزل أو في العمل. 

ولكن تفاعل الكلور مع الكحول أو وضع وخلط المنظفات معا يعد من الأمور الخطيرة علي الصحة، لأنها تتكون من تركيبات كيميائية تتسبب في تعرض حياة الشخص للخطر، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع " learn.compactappliance".

أضرار خلط الكلور مع المنظفات الأخرى وخاصة الكحول يستعرض التقرير أبرزها ، وهي:

-يتسبب خلط الكلور والمنظفات فى شعور الشخص بضيق شديد في التنفس، وعدم قدرته على التقاط أنفاسه.

-يتعرض لبعض لحدوث التهاب شديد في العين واحمرار بها.

-مرضي الجيوب الأنفية يتعرضون لالتهاب شديد قفل الأنف وعدم قدرتهم علي التقاط أنفاسهم.

-يتعرض البعض لحدوث التهاب شديد في الجلد واحمرار به شديد.

-لمرضي الربو يشعرون بألم شديد في قصبة الهوائية، ويصاحب هذا عدم قدرتهم على التقاط أنفاسهم.

-يتعرض البعض أيضا لتورم في الجلد، والفم .

-يشعر البعض بعدم قدرتهم علي التركيز، وحدوث اضطراب شديد في الوعي.

ولذا أكد التقرير علي ضرورة عد خلط المنظفات الكيمائية مع الكلور، ويمكنك استخدام نسبة قليلة من الكلور المخفف بالماء فقط في تطهير الأسطح المجاورة لك، وأيضا عليك تهوية المنزل أو مكان العمل جيدا.

 


الاضرار الصحية لدمج الكلور مع مواد التنظيف

اضرار دمج الكلور والكحول

ما هي اضرار دمج الكلور مع الكحول

كورونا

فيروس كورونا

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